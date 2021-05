ERC només contempla governar en solitari

ERC ja només contempla governar en solitari. Almenys per engegar la legislatura. La portaveu i membre de l'equip negociadors, Marta Vilalta, ha deixar clar en la roda de premsa telemàtica d'aquest dilluns al migdia que els republicans no volen incorporar cap altra formació a l'executiu. De fet, Vilalta ha explicat que preveuen demanar aquesta mateixa setmana a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que convoqui la ronda de consultes prèvia al ple d'investidura. Així, ERC apunta que la coalició amb Junts es pot produir al llarg de la legislatura, però ja un cop s'hagi investit el seu candidat, Pere Aragonès. Ara bé, els republicans avisen que s'han sentit "profundament estafats i decebuts" amb l'equip negociador de Junts.

Vilalta ha deixat clar que ERC ha engegat "una nova fase" de la negociació. Després que Aragonès anunciés dissabte que els republicans només contemplaven governar en solitari, almenys a l'inici de la legislatura, la portaveu del partit ha explicat que ja s'ha contactat amb representants de Junts, comuns i CUP per iniciar noves converses: "Volem fer possible la investidura de manera immediata amb un Govern de via àmplia i ERC al capdavant", ha argumentat.

De fet, Vilalta ha asseverat que ara mateix la situació passa per un govern en solitari d'ERC o bé una repetició electoral. La portaveu dels republicans ha carregat contra l'actitud de l'equip negociador de Junts, a qui ha acusat d'"abocar" les negociacions a un "bloqueig" amb la "pressió" del calendari. Vilalta ha advertit que la proposta és "en ferm" i no és pas cap "jugada tàctica".

La portaveu republicana ha passat la pilota a la teulada de JxCat: "No tenim cap dubte que compliran amb la seva paraula, i entre anar a eleccions o investir un president independentistes sabem que no hi haurà dubtes".

Vilalta ha reiterat que ERC no descarta un executiu de coalició després de la investidura: "Tenim quatre anys per fer-lo". Tot i això, ha insistit que ara no hi ha "temps per perdre". Esquerra vol enllestir la investidura els propers dies, i de fet s'ha emplaçat a reunir-se amb els comuns les properes hores "per sumar-los a la investidura" -però no a l'executiu.

Després que Junts avisés a ERC que no investirien Aragonès "a canvi de res", Vilalta ha recordat que els republicans ja van votar a favor de Borràs com a presidenta del Parlament. I que aquell suport era, precisament, a canvi dels vots a favor dels 32 diputats i diputades de JxCat per a Aragonès.

D'aquesta manera, ERC espera intensificar en les properes hores les trobades amb comuns, CUP i JxCat. Per la seva banda, aquest matí al Parlament s'han tornat a reunir dirigents de Junts amb la CUP.