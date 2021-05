Esquerra situa Serret com a portaveu adjunta al Parlament

L'exconsellera Meritxell Serret, pendent de judici pel procés, serà la portaveu adjunta del grup d'ERC al Parlament, fet pel qual farà el salt a la primera línia política després del seu retorn a Espanya, d'on va estar fugida durant més de tres anys després de la votació de la DUI el 2017.

Serret va ser un dels membres del Govern de Carles Puigdemont que va fugir després de la DUI, si bé l'11 de març passat va tornar a Espanya i es va posar a la disposició del Tribunal Suprem, on el jutge Pablo Llarena l'ha deixat a un pas de judici per malversació i desobediència, encara que podria evitar entrar a la la presó si demostra que el seu departament, Agricultura, no va tenir despeses per l'1-O, igual que els exconsellers Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs. Serret assumirà a partir d'avui el càrrec, actualment vacant, completant així la direcció del seu grup.