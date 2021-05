JxCat atribueix la ruptura amb ERC a la «falta plena de confiança»

Després de la ruptura, almenys temporal, entre ERC i JxCat, es passa a l'atribució de culpes i les reflexions sobre el que ha passat. Per als postconvergents, van ser els republicans els que es «van aixecar unilateralment de la negociació» quan el pacte era a prop, mentre la formació de Pere Aragonès considera que l'acord no es tocava amb la punta dels dits, ja que la posició dels interlocutors era «la de sempre».

El principal escull que dificulta les converses entre JxCat i ERC es diu «falta de plena confiança entre els interlocutors», segons va assegurar a TV3 el secretari general del partit, Jordi Sànchez, tot just hores després que Aragonès anunciés la seva intenció de governar Catalunya en solitari però amb les portes obertes per seguir treballant i arribar a acords amb la CUP, Junts i els comuns.

Per a Sànchez, tot i això, la manca de confiança és «reversible en el temps» i si les dues forces no han tancat les negociacions encara és per garantir l'eventual formació d'un Govern sòlid. El dirigent creu necessari un pacte de les dues forces independentistes per avançar cap a la secessió de Catalunya: «Estem obligats a mirar endavant, i animo que així ho fem». Segons Sànchez, no hi ha hagut per part de Junts «cap voluntat de tutelar ni el Govern ni el futur president de la Generalitat», una declaració contrària a la d'Aragonès dissabte, que sí que va assegurar que la intenció dels de Carles Puigdemont de pilotar l'estratègia independentista des del Consell per la República és un intent de teledirigir el Govern.

La vicepresidenta i portaveu de Junts, Elsa Artadi, en canvi, es va expressar en termes més durs. Aragonès, va dir a RAC1, va protagonitzar un «gir de guió» que ha provocat desconcert i confusió. Per a la formació, va explicar, la proposta del cap dels republicans de governar en solitari «tira per terra 80 dies de feina» de negociacions després de les eleccions del1 4-F i va emplaçar ERC a seguir treballant per arribar a un acord.

De fet, segons Artadi, el pacte per governar junts estava «molt a prop». Segons la seva opinió, s'ha passat en cinc dies de veure un possible acord abans del 20 de maig a la ruptura «unilateral» de les converses per part d'ERC. Per a la vicepresidenta de JxCat, ERC tria «el camí que va agafar amb la CUP», que és negociar amb la seva formació un acord d'investidura, però aquest pacte, va avisar, «no serà gratis», ja que s'ha de posar sobre la taula, com va succeir amb els anticapitalistes, i que després els post-convergents puguin sotmetre'l al criteri de la seva militància.

Aquest «no és l'escenari preferit per JxCat», que considera necessari signar «grans acords» entre independentistes i no un Govern «de 33 diputats», els que té ERC. Dissabte, Sànchez es va oferir a cedir el vot de quatre diputats del seu grup a ERC sempre que aquesta aconsegueixi un consens amb la CUP i els comuns.



Les negociacions, com sempre

Els republicans, per la seva banda, neguen que el pacte estigués pràcticament fet abans de l'anunci d'Aragonès. Les negociacions, va dir el president del partit al Parlament, Sergi Sabrià, en una entrevista al programa FAQS de TV3, estaven en «la mateixa posició de sempre». Les diferències persistien, i per això la decisió dels republicans no té marxa enrere perquè no és un ultimàtum: «Les dificultats eren les mateixes pràcticament que el primer dia».

Sabrià va exposar que l'objectiu segueix sent governar primer en solitari i arribar a acords amb les forces que facilitin la investidura i que vulguin «comprometre's més a fons». D'entrada, no hi haurà «consellers dels comuns» i confia que Junts mantingui la seva paraula de facilitar l'elecció d'Aragonès abans que expiri el termini legal, el 26 de maig.



«Els volem tots»

ERC no vol només el vot dels quatre diputats de JxCat que Sànchez es va comprometre a donar, sinó que busca el suport dels 32 diputats post-convergents. «Els volem tots», va assenyalar en una entrevista a Catalunya Ràdio la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que va indicar que el seu partit es posarà en contacte amb la CUP i els comuns per aconseguir una majoria d'investidura, mentre seguirà negociant amb Junts perquè no volen «aixecar-se de cap taula». ERC va celebrar ahir a la nit assemblees telemàtiques per explicar l'estat de les negociacions a la militància.

Per la seva banda, la CUP considera que l'acord que va aconseguir amb ERC per investir Aragonès és «inamovible», tot i que espera que JxCat, «i per què no els comuns» se sumin a ell, segons va explicar a Catalunya Ràdio el diputat anticapitalista Carles Riera. El parlamentari va insistir que aquest document amb ERC és «de mínims» en el terreny social i nacional, però també «innegociable», però no és prou contundent com perquè la CUP es plantegi entrar al Govern.

Si el pròxim Executiu català legislés en algunes qüestions, com en l'habitatge, més enllà de la Constitució i de l'Estatut malgrat les prohibicions del TC i es donés la necessitat de «confrontar democràticament» amb l'Estat, llavors la CUP, va assegurar Riera, li podria «replantejar» a la seva militància formar part del Govern.