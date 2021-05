Molinero veu amb bons ulls la reobertura ordenada de l'oci nocturn per evitar els 'botellons' del cap de setmana

El portaveu dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, veu amb bons ulls la reobertura ordenada de l'oci nocturn per evitar els 'botellons' del cap de setmana. "Tot el que sigui ampliar el ventall de possibilitats perquè la gent alliberi aquesta energia acumulada en pandèmia ho veiem positiu", ha dit en declaracions a TV3, on ha afegit que "qualsevol situació que permeti descongestionar aquesta necessitat de sortir al carrer de forma massiva i sense prendre les mesures adequades benvinguda sigui". Els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones la matinada de diumenge pels delictes de desobediència i resistència, en no voler marxar d'un 'botellón'. S'han posat unes 600 sancions.

Malgrat tot, Molinero ha destacat que no hi ha hagut "incidents rellevants" en aquestes primeres hores sense estat d'alarma, però sí que ha reconegut que no s'ha aconseguit que part de la gent concentrada durant les nits respectessin les mesures de seguretat.

De cara al proper cap de setmana, ha opinat que la situació ja no serà exactament la mateixa. "Esperem que la gent no tindrà tant aquesta necessitat d'exterioritzar d'una forma tan contundent amb aquestes concentracions la seva presència al carrer", ha argumentat.

Pel que fa a l'augment de la delinqüència que es produirà un cop decaigut l'estat d'alarma, Molinero ha explicat que hi estan treballant fa dies a través de mapes de calor per poder administrar els recursos policials i prevenir al màxim aquest increment. Ha dit que espera no tornar als índexs d'abans de la pandèmia.