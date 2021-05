Persones amb malalties minoritàries reclamen vacunes

Persones i famílies amb malalties minoritàries reclamen que se les vacuni de la covid-19 de forma urgent. El risc de patir complicacions en cas de contagiar-se els ha fet limitar molt més que la resta de ciutadans el contacte social, però també tasques quotidianes com anar al supermercat.

És el cas d'Eva Celebrovsky, que pateix displàsia geleofísica, l'únic cas a l'estat espanyol. També és mare d'un nen de 3 anys que va néixer amb una altra malaltia de tipus metabòlic. «Som un grup oblidat per les institucions», diu. «A l'inici de la pandèmia, la meva doctora i la pediatra del meu fill ens van advertir que prenguéssim precaucions, que no sortíssim i que, si ho fèiem, on no hi hagués gent, sense contacte social», explica Celebrovsky. Tant mare com fill estan considerats persones de risc o alt risc i també els demanaven que evitessin els espais tancats.

Pels volts de Nadal, però, la notícia que s'activava el pla de vacunació va suposar la llum al final d'un túnel que en el seu cas s'estava fent molt llarg. Durant aquests mesos, però, li han denegat la vacunació en dues ocasions. «Al febrer vam demanar al nostre CAP si ens podíem vacunar i se'ns va denegar perquè deien que no era el nostre torn», assenyala. L'heterogeneïtat de les malalties minoritàries fa que moltes persones hagin quedat fora dels plans de vacunació tot i trobar-se en una situació de salut fràgil. El pla estatal fixa grups prioritaris per vacunar però moltes persones amb malalties minoritàries no hi entren. Salut defensa que n'ha fet la «lectura més àmplia possible» però reconeix que no pot arribar a tothom.

Avança la vacunació

El 80% de la població catalana de més de 60 anys ja té una primera dosi de la vacuna contra la covid-19, segons va assegurar el secretari general de Salut, Marc Ramentol, en declaracions a TV3. «Hem assolit un primer gran objectiu de la campanya de vacunació», va celebrar Ramentol, que també va anunciar que s'han administrat un rècord de 400.000 dosis aquesta setmana a Catalunya. «Esperem acabar el maig havent vacunat les persones de més de 50 anys», va pronosticar el secretari general de Salut.

En aquest sentit, la campanya de vacunació arriba al grup de població de 50 a 59 anys arreu de l'estat espanyol. Es tracta de la coneguda com a generació del «baby boom», que ascendeix a més de tres milions d'espanyols, que són el 17% del total del cens vacunal d'Espanya. De les 7.033.306 persones d'aquest grup d'edat que s'han de vacunar, el 14,2%, els treballadors essencials, ja tenen, com a mínim, una dosi de la vacuna d'AstraZeneca. La resta se'ls inocularà les vacunes de Pfizer o Moderna, tot i que s'estudiarà si també s'administra el vial de Janssen, d'una sola dosi, a aquest col·lectiu.