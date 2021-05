Sànchez avisa ERC del risc de noves eleccions i que no donaran «de franc» els seus vots

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha avisat aquest dilluns a ERC del risc de situar les negociacions en un punt que pot portar a una repetició electoral, i deixa clar que no donaran "de franc" els seus vots per facilitar un govern d'ERC i dels comuns que creu que no serà independentista.

"Pretendre que hi hagi una investidura de tràmit amb l'argument que no ens hem posat d'acord és portar al límit una voluntat negociadora i situar-se, si no hi ha rectificació, als peus d'un abisme que ens pot portar a un accident autoprovocat i a unes noves eleccions", ha sostingut en una entrevista a Catalunya Ràdio que ha recollit Europa Press.

Després d'assegurar que des de divendres ha parlat amb el candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha insistit que es poden reconduir les negociacions, però considera que no és raonable "pretendre una investidura amb 33 escons amb la promesa que ja s'arribarà a un acord més endavant".

"En política hi ha d'haver generositat, capacitat d'acord, i no girs sobtats que ens deixin a tots descol·locats amb l'amenaça de risc de noves eleccions i d'intentar aconseguir un suport que les urnes no els ha donat", ha apuntat Sànchez, que veu inaudit que Aragonès vulgui continuar negociant amb Junts només per facilitar la seva investidura i no per tancar ara un acord de coalició.

Al seu parer, Aragonès "no pot tenir més tolerància amb el govern de Pedro Sánchez que amb els companys independentistes", per la qual cosa ha apostat per continuar negociant i per superar les diferències i desconfiances.

Segons Sànchez, només un acord de legislatura entre ERC, Junts i la CUP permetrà tenir un govern independentista, i per això ha demanat a Aragonès que vagi a la presó de Lledoners per negociar i també està disposat a demanar un permís per trobar-se, quan divendres va anul·lar a última hora una trobada amb Aragonès, segons fonts republicanes.

També ha advertit que probablement Aragonès s'ha vist "tutelat" per una part del seu partit que s'oposa a un govern amb Junts, i ha citat noms com els de Joan Tardà i Gabriel Rufián, i ha instat el candidat republicà a imposar la seva autoritat a ERC i decidir si vol un acord amb Junts o amb els comuns.

Govern ERC-Comuns?

Segons Sànchez, ell va manifestar que no s'oposarien a un govern d'ERC i els comuns si és la voluntat dels republicans, però ha avisat que no comptin amb els vots "de franc" del seu partit per facilitar un govern que, al seu parer, no serà independentista.

"ERC ha de decidir si vol un acord amb els comuns, i en conseqüència renunciar a la independència. No regalarem una investidura amb una ambigüitat d'ERC", ha avisat.

A més, ha explicat que si no aconsegueixen l'acord amb ERC faran públics els documents de la negociació perquè la ciutadania els conegui.