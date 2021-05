ERC certifica el cop de porta a Junts i ja negocia amb els comuns

«No és una jugada tàctica. Intentarem un Govern en solitari». Són paraules d'ahir de Marta Vilalta que intenten contenir l'inevitable escepticisme que provoca tota decisió política, en general, i, en aquesta conjuntura en particular, d'ERC i Junts. Els republicans, via els seus dos líders extramurs, Pere Aragonès i Vilalta, van tancar la porta a un pacte de Govern amb els post-convergents abans de l'eventual investidura de l'actual president doblement en funcions. La prioritat és que el rellotge no esgoti el termini. I per això, Esquerra ja es va posar a negociar amb En Comú Podem (ECP).

Amb tot, la situació segueix complicada. Primer perquè el suport que Junts va prometre gratuït fa unes setmanes, ara es limita a quatre vots perquè els republicans s'entenguin sí o sí amb els comuns. Per què? Perquè quedi clar, segons va afirmar Jordi Sànchez a Catalunya Ràdio, que Esquerra abjura de l'independentisme. No cal dir que és una interpretació que a ERC causa esglai. Segon perquè, segons va anunciar una altra veu de Junts, Elsa Artadi, diumenge, de gratuïts, res. Caldrà negociar-los.

Tercer perquè, si bé ERC considera que ja no hi ha opció que els post-convergents entrin al Govern abans de la investidura, sí va assenyalar que un cop superada la investidura d'Aragonès s'obre un període de quatre anys que podria donar peu a un Govern de coalició. I si aquest és el pensament dels republicans, cal suposar que el que pretenen és que els comuns donin suport al presidenciable sense entrar a l'Executiu. Però els post-ecosocialistes sí volen entrar al Palau de la Generalitat, encara que no fan d'això una línia vermella.

Qüestions programàtiques

De moment, a la reunió d'ahir, la prioritat mostrada pels comuns és tancar un acord ràpidament. Se suposa que per tallar el camí de tornada dels post-convergents a un acord estratègic sobre el Procés. A la cita entre ERC i ECP es van tractar qüestions programàtiques. Com salut, acció climàtica, feminisme i reactivació econòmica -a més de la taula de diàleg i els presos-, i que amb els post-convergents es va trigar més d'un mes en tractar. I quart i últim. I com a conseqüència, l'amenaça de la repetició electoral plana sobre el Parlament.

I és que el secretari general de Junts per Catalunya va amenaçar ERC de no donar suport a la investidura de Pere Aragonès tot i que el mateix Sànchez va afirmar en una conferència el 23 de març: «Que ningú s'equivoqui, JxCat no especularà ni jugarà al càlcul de noves eleccions ni de proposar un candidat ni condicionarà qui ha de ser el candidat d'ERC». Ahir, en canvi, va afirmar: «No es pot pretendre guanyar tot un Govern amb 33 diputats».

Els «cops de volant d'ERC»

El dirigent independentista va acusar Pere Aragonès de donar un «gir brusc de volant» que «posa en risc» la feina negociadora. «És tan important saber perdre com guanyar», va afegir en un to contundent en el qual no va garantir el suport al candidat republicà, argumentant que això depèn de quin acord s'assoleixi amb els comuns.

Sànchez va revelar que va explicar a ERC fa unes setmanes que si «tancaven un acord de Govern amb els comuns» i els presentaven a ells el programa, Junts «valoraria» evitar anar a noves eleccions. I va afegir que «ERC s'ha de decidir si vol fer un acord amb els comuns i renunciar a l'independentisme» o aconsegueix convèncer els comuns a favor de la independència.

És a dir, que Junts no garanteix en cap cas els vots necessaris per a Aragonès i ja llança l'argument que les bases, a les quals va anunciar que consultarà, tindran l'última paraula. Unes bases absolutament excitades contra ERC. Un enuig alimentat pel discurs de Sànchez. «No és raonable una investidura amb 33 diputats amb la promesa d'arribar més tard a un acord», va etzibar a Catalunya Ràdio.

Les dures paraules de Sànchez, des de Lledoners, es van produir després de la intervenció d'Aragonès a TV3. El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat va afirmar que desitja poder comptar amb els 32 vots de JxCat i no només amb quatre per ser investit president, però va rebutjar la possibilitat de renegociar una coalició amb aquest partit abans de la investidura. I parlant del suposat preu a pagar pel suport d'aquests quatre diputats, com va assenyalar diumenge Artadi, el republicà va advertir que si els post-convergents «posen noves condicions, que ho expliquin».

«No podíem continuar donant voltes» al mateix obstacle, va explicar Aragonès en justificar per què ERC ha decidit optar per un Govern en solitari donant per acabada la negociació amb JxCat, després de 80 dies sense poder arribar a un acord. La secretària general adjunta va ser, hores més tard, més contundent: «Ens hem sentit estafats per Junts i la seva capacitat de bloqueig».

Quatre anys per davant

Hi haurà noves reunions entre ERC i Junts per Catalunya? Segons Aragonès sí, però per parlar sobre el suport de la investidura, i «si volen entrar al Govern, ja ho parlarem més endavant», va sentenciar. En l'única cosa en què es van posar d'acord totes les parts va ser a confirmar que el desencontre entre les dues forces es deu a la determinació de qui exercirà el lideratge del Procés. Així, Aragonès va deixar clar que per a ell resulta inacceptable que es volgués «tutelar» la Generalitat des del Consell per la República (CxR) i que la voluntat de Junts que qualsevol negociació amb l'Estat hagi de passar pel CxR suposava deixar el president electe un esglaó per sota de Carles Puigdemont. Sànchez va negar aquesta voluntat de tutela i minuts després el CxR va assegurar que no pretén fer ombra a la figura del futur president republicà.