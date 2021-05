El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha rebatut aquest dimarts les crítiques de JxCAT per la deriva de les negociacions d'investidura i ha recordat que "els resultats electorals són els que són" i "ERC no és la serventa de ningú, ni se la domestica ni se la tutela". En roda de premsa al Congrés dels Diputats també ha respost les afirmacions del president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, que ha afirmat que per a ERC la independència "no és una prioritat immediata". Segons Rufián, Asens "o menteix o no s'assabenta de res". "No sé ell, però ERC no abarateix els seus objectius i somnis", ha dit.

Rufian ha comparegut a la sala de premsa del Congrés advertint que "hi ha molta gent molt nerviosa" que "parla d'ERC potser massa". En primer lloc ha fet referència a Asens, que "o menteix o no s'assabenta de res quan diu que el full de ruta d'ERC no és l'independentisme o l'autodeterminació de Catalunya". "ERC té 90 anys d'història, un president afusellat pel feixisme i un president empresonat per defensar la independència de Catalunya", ha dit, i alhora "fa 80 anys que ja demanava jornada laboral de 8 hores". "No acceptem la divisió tramposa entre una lluita i una altra" reivindicació, però "interpretar això com que oblida els seus objectius denota que qui ho diu no entén absolutament res". El portaveu d'ERC també ha rebatut les afirmacions que prèviament havia fet a la mateixa sala la portaveu de JxCAT, Míriam Nogueras, a qui Rufián ha ubicat a "Convergència, divergència o JxCAT". "Demanem a tothom que accepti la realitat i els resultats electorals, i no acceptem lliços de qui governa la tercera institució del país amb el PSC perquè no la governés ERC". Segons Rufián "portem 225 dies en un govern en funcions i 87 des de les eleccions, ja n'hi ha prou" i cal un govern de forma immediata. "A Catalunya hi ha un milió de pobres, com es pot dir que no hi ha pressa?", ha conclòs."Nosaltres som polítics, no trolls de twitter, i qui vulgui fer el troll de twitter que s'obri un compte a twitter. Un suggeriment basat en la meva experiència: la vida no és twitter i nosaltres volem gestionar la vida", ha dit. En aquest context ha afirmat que "no sap" on està el problema amb JxCAT que fa fracassar les negociacions, i ha advertit que "una repetició d'eleccions seria tremendament nociva i bastant irresponsable".