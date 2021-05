El diputat de la CUP Carles Riera ha avançat que la seva formació ha convocat ERC i Junts a les 12 hores d'avui dimecres al Parlament per intentar "desbloquejar" la situació actual. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Riera ha dit que faran una "proposta política" per acordar un "marc general". La proposta es basarà en 4 punts: la urgència de donar resposta a la crisi; que el Tribunal Constitucional no limiti el Parlament a l'hora de legislar; treballar per un acord nacional per a l'autodeterminació; i consolidar un espai compartit per consensuar una estratègia independentista "de confrontació democràtica".

Riera creu que ara mateix la repetició d'eleccions "sembla malauradament l'escenari més probable" i, davant d'aquesta situació, ha explicat que la CUP ha decidit "fer un pas" convocant ERC i Junts a una reunió conjunta avui mateix. Es tracta, segons ha explicat, d'acordar un marc general de principis i grans objectius. Els anticapitalistes proposen que aquest acord general se separi de la investidura i de la formació del Govern perquè consideren que aquests objectius van més enllà d'un executiu i, fins i tot, d'una legislatura.

"Si ens posem d'acord en això, ha de ser més fàcil que es desencalli. Són propostes que van més enllà dels partits, són de sentit comú. Governi qui governi i amb la fórmula que es governi, poden ser principis que ens aglutinin", ha argumentat.

La proposta de la CUP es basa en quatre punts: donar una resposta a la crisi social i econòmica que viu el país; construir un mur de defensa dels drets fonamentals i bàsics que tenen un ampli suport per part de la societat catalana i que no hi caben en el marc de l’Estat; prendre la iniciativa i convocar una primera reunió de treball per construir un gran Acord Nacional per l’Autodeterminació que vagi més enllà de partits polítics i que agrupi l’àmplia majoria social del país favorable a la solució democràtica; i situar el debat de l’estratègia independentista fora del marc del pacte de govern.

Riera considera que ERC i Junts estan "bloquejant" la possibilitat d'iniciar la legislatura i ha qualificat la situació actual "d'absolut despropòsit". "Sigui per raons de poder, d'egos o de desconfiança, s'estan posant els interessos dels partits per sobre dels interessos del país", ha lamentat.

El diputat de la CUP ha defensat que si s'arriba a un acord en aquest marc el que es necessitarà serà "camp per córrer" i una legislatura per treballar-ho i "generar confiances". També ha avisat que repetir eleccions té "el risc i el perill" que hi hagi una alta abstenció que perjudiqui l'independentisme i "doni ales a les forces del règim". En aquest sentit, ha afegit que quan es crea un escenari de frustració, qui està en millors condicions de gestionar-ho és la dreta i l'extrema dreta.