L’Audiència de Barcelona va condemnar a poc menys de cinc anys de presó l’home que va matar el vigilant de seguretat d’un supermercat de Mollet del Vallès l’any 2003. La Fiscalia acusava inicialment l’home d’un assassinat amb acarnissament i traïdoria, però finalment va rebaixar la pena en no considerar provat que fos l’únic autor ni que actués amb superioritat i causant un dolor innecessari a la víctima, tot i les sis punyalades que va rebre al coll i els pulmons.

L’home va atracar l’establiment juntament amb dos homes més, que no han estat mai localitzats. El judici s’havia de celebrar amb jurat popular, però la fiscalia i la defensa van pactar una rebaixa substancial de la pena i ara el magistrat va declarar ferma la condemna. La sentència, basada en l’acord de les parts, rebaixa la pena de 24 anys de presó per assassinat a quatre anys i un mes per homicidi.