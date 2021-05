El pla dissenyat pel Govern per salvar el Delta de l'Ebre davant la pujada de la mar i l'erosió de la costa comportarà l'ampliació de la franja de domini públic del seu litoral, el que comportarà expropiacions d'habitatges, negocis i explotacions agrícoles, segons denuncien els afectats. La situació ha provocat una onada de malestar i d'incertesa davant el futur.

El fantasma de les expropiacions sobrevola el Delta de l'Ebre a causa de la crisi climàtica. La situació està adquirint tints molt preocupants i aquesta zona humida (la segona més important d'Espanya després de Doñana) està en clar perill de desaparèixer en les pròximes dècades.

Els motius no són altres que una combinació de factors que semblen haver-se aliat per desencadenar la tempesta perfecta: progressiva pujada del nivell de la mar, erosió de la costa i reducció de les aportacions de sediments i aigua que al llarg dels temps han anat configurant aquest delta.

Els afectats no seran només les 350.000 aus, sobretot aquàtiques, que tenen al Delta de l'Ebre el seu paradís natural, sinó també una infinitat d'empresaris que viuen de l'agricultura i també del turisme en aquest enclavament. Hi ha fins i tot alguna urbanització sencera que corre el risc de quedar permanentment inundada.

Els veïns de la zona estan alarmats pel futur. Ara, el Govern ha dissenyat un pla amb una bateria de mesures per intentar frenar els efectes de la degradació de Delta, que es van agreujar notablement amb motiu de la borrasca Glòria, que va causar danys mai vistos a la zona.

El problema és que el pla presentat pel Ministeri per a la Transició Ecològica inclou mesures que han causat encara més neguit als afectats. Per començar, es preveu revisar la delimitació de la zona de domini públic marítim-terrestre de la costa, per fer front a la nova situació climàtica.

Aquesta revisió consisteix, a grans trets, a "tirar més cap a terra endins" la línia del domini públic, abastant terrenys que fins ara no estaven afectats per la delimitació costanera. Això, segons el Ministeri, es fa per "crear una franja de protecció que permeti el lliure moviment de la costa i l'amortiment controlada dels envits de la mar".

Això és necessari, afegeix el Ministeri en el seu document de 600 pàgines, perquè s'han de tenir en compte "les previsions climàtiques per fer front als efectes de la pujada de el nivell mitjà de la mar" en els anys vinents.

Urbanitzacions i arrossars

La nova delimitació, que ha estat sotmesa a exposició pública i ha generat un cúmul d'al·legacions que ara hauran de ser estudiades abans de seguir endavant amb el procés, 's'empassa' cases, restaurants i fins i tot urbanitzacions com és el cas de Riumar, que té 700 veïns, però que arriben a ser més de 6.000 a l'estiu.

L'Ajuntament assegura que el nou domini públic afecta 97 de les 300 propietats, el que ha fet que l'alcalde, Lluís Soler, el qualifiqui d'"espoliació". També l'Associació de Veïns de Riumar, que agrupa uns 400 propietaris, ha denunciat que aquesta delimitació farà que perdin les seves cases. "Ja no seran les nostres", assegura l'associació.

Indústries arrosseres de Delta de l'Ebre es veuran també afectades, si bé encara s'ha de concretar de quina manera

El document ministerial al·ludeix, en alguns casos concrets, al "desmantellament" de determinats restaurants i altres establiments turístics que han quedat massa a prop de la mar, a només uns pocs metres, quan fa mig segle estaven a gairebé un quilòmetre de distància.

Indústries arrosseres de Delta de l'Ebre es veuran també afectades, si bé encara s'ha de concretar de quina manera, perquè el pla preveu inicialment la "naturalització" de diversos centenars d'hectàrees de camps d'arròs situats a la costa, els quals també quedarien en domini públic .

Els ecologistes, per la seva banda, no rebutgen l'ampliació de les delimitacions costaners, però assenyalen que "cal abordar també, i de manera decidida, la principal causa de pressió de Delta, que no és altra que la retenció de sediments en els embassaments "que hi ha riu amunt. "Les actuacions que es proposen sobre la costa tenen sentit quan ja s'ha assegurat l'arribada de sediments a mig termini, i no és el cas", assenyala Roberto González, de SEO / BirdLife.

González afirma que "en els embassaments del riu Ebre es taponen els sediments" i això els impedeix arribar fins al delta, tal com ha succeït durant segles, conformant l'espai que avui existeix.