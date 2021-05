L'escriptor i advocat Ildefonso Falcones i la seva dona, María del Carmen Rosich, es van asseure aquest dimecres a la banqueta acusats de defraudar 1,4 milions d'euros a Hisenda entre els anys 2009 i el 2011 pels drets d'autor de les novel·les 'La Catedral de la Mar', 'La mano de Fátima' i 'La reina descalza'. El fiscal Pedro Castro reclama per a ells nou anys de presó i multes per un import tde 2,9 milions. Un inspector de l'Agència Tributària va explicar en la primera sessió del judici celebrat a Barcelona l'entramat que, segons l'acusació, es va utilitzar per a no pagar impostos a Espanya i que estava compost per societats de República Dominicana, Xipre, Irlanda i les Illes Caiman. Segons informa El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el novel·lista té obert un altre procés per impagament de tributs dels anys 2013 i el 2014.