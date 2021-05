A 15 dies que s’esgoti el termini per investir un president i evitar així una repetició electoral a Catalunya, la CUP va citar ahir Junts i ERC -que van donar pràcticament per trencades les converses- amb un programa de mínims per iniciar la legislatura. Després d’una reunió de dues hores en els despatxos del Parlament, els tres partits independentistes van segellar un pacte de mínims per «desencallar la negociació», encara que les divergències entre ells persisteixen i dificulten que els compromisos aconseguits es converteixin en un acord de govern.

En un comunicat conjunt, es comprometen a «aconseguir un espai per al debat de l’estratègia independentista més enllà del marc de la governabilitat» per a evitar uns comicis a mitjan juliol. La direcció estratègica del procés és un dels principals esculls per a l’acord entre ERC i Junts, per la qual cosa la CUP havia emplaçat als encara socis en el Govern al fet que aquesta quedés a un costat i es consensués després de la investidura amb tots els actors implicats, incloses les entitats. La proposta anticapitalista, segons fonts del partit, és que la direcció independentista sigui a sis -els tres partits, ANC, Òmnium i el Consell per la República- tots al mateix nivell, sense preeminència.

D’altra banda, van acordar també convocar una primera reunió de treball per construir un «gran Acord Nacional per a l’Autodeterminació que vagi més enllà dels partits polítics i que agrupi l’àmplia majoria social del país favorable a la solució democràtica que viu el país, amb el compromís inequívoc que des del diàleg i l’embat democràtic a l’Estat es pugui aconseguir l’exercici de l’autodeterminació i l’amnistia durant la pròxima legislatura».

Fonts de Junts es van limitar a acollir-se al contingut de comunicat, si bé van admetre que els pactes no equival ja a un acord per investir Aragonès, sinó a la voluntat de seguir les converses i desencallar-les respecte al bloqueig de les últimes hores.

Evitar la repetició electoral

L’objectiu final és el d’investir a l’aspirant republicà, Pere Aragonès, abans del 26 de maig, segons la CUP. «La prioritat és evitar la repetició electoral. Cal generar un marc de legislatura compartit. Després ja parlarem de la forma del Govern, és un tema menor», ha etzibat abans de la trobada el diputat Carles Riera en Catalunya Ràdio.

ERC manté que només vol governar en solitari a l’inici de la legislatura. Els republicans no contempla cap possibilitat que no passi per investir el seu candidat, Pere Aragonès, i després formar un executiu en solitari, almenys a l’inici de la legislatura. Després els republicans estudiarien si algun dels partits que hagin donat suport a Aragonès poden sumar-se al Govern.