El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha cridat a formar Govern "ja" i a evitar unes noves eleccions. Durant la seva compareixença al ple d'aquest dijous a la tarda per informar de la situació econòmica i social provocada pel coronavirus, el també candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat ha emplaçat -indirectament- JxCat a "fer honor a la seva paraula i complir-la". Aragonès s'ha referit així a les paraules del secretari general de Junts, Jordi Sànchez, d'investir el candidat d'ERC, encara que no es tanqués un acord per governar en coalició. També ha avisat que una nova cita electoral posaria "en risc" la majoria independentista, i que suposaria el "fracàs" dels 135 diputats i diputades.

Aragonès també ha avisat de la "desafecció" que hi ha a la societat provocada per la situació política i la crisi derivada de la pandèmia. Així, ha advertit que una repetició electoral allargaria encara més la interinitiat de l'executiu, i que "posaria en risc" la majoria independentista de les eleccions del 14-F. En la seva intervenció en la compareixença, i sense mencionar directament a Junts, Aragonès ha reclamat que es faci "honor a la paraula" per "evitar la repetició electoral".

En clau de calendari de vacunació, el vicepresident ha demanat espaiar la segona dosi per tenir tothom de més de 30 anys vacunat abans del 15 de juliol.