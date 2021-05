Tret que es produeixi un «canvi radical» en la pandèmia, els universitaris –que aquest any han combinat l’assistència a les aules amb les classes «online»– realitzaran de forma presencial els exàmens de final de curs, que tindran lloc el maig i el juny. Així ho va anunciar ahir el ministre d’Universitats, Manuel Castells, en una compareixença conjunta a La Moncloa amb la titular d’Educació i Formació Professional, Isabel Celaá.

Els exàmens presencials tindran mesures sanitàries, que encara han de ser revisades en dues pròximes reunions entre el Ministeri i la Conferència de Rectors i les comunitats autònomes. A falta de saber quines són exactament, i malgrat que cada universitat és autònoma, es preveu que els controls es realitzin amb distància interpersonal entre estudiants, que hauran de portar ben posada la mascareta, fer ús del gel desinfectant i no compartir material. A Espanya, on la vacunació sí que ha pres ara velocitat de creuer, la pandèmia continua amb una tendència a la baixa. La incidència mitjana està en 180 casos per 100.000 habitants, un índex que encara es considera com a risc alt. El risc mitjà arribarà quan es baixi de 150. «Anem millor per la vacunació. Però no s’ha acabat la pandèmia», va recordar Castells, que el curs passat es va trobar amb les protestes de molts universitaris a compte, precisament, dels exàmens presencials. Les cues a les portes de les aules i l’ús de transport públic per arribar a les facultats van ser les principals crítiques dels estudiants. En aquella ocasió, el ministre va demanar als rectors que escoltessin aquestes queixes, perquè la salut havia de ser la prioritat absoluta als exàmens presencials.

Els controls online no van acabar d’agradar a la majoria de professors, entre altres motius, per la possibilitat de plagi que impliquen. El curs passat, molts docents universitaris van optar per demanar als alumnes no exàmens, sinó treballs de final de curs.