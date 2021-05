El Procicat ha donat el vistiplau al pla de reobertura de l’oci nocturn, que contempla la volta de les activitats recreatives musicals vinculades a l’oci nocturn i mesures generals per a l’obertura de locals i establiments que funcionin com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals, o karaokes, un sector rellevant en l’economia catalana i la vida social que ha quedat durament afectat per les restriccions aplicades per a contenir l’epidèmia de covid a Catalunya.

El protocol indica, per exemple, els requeriments a seguir en el control d’accés i en la gestió de les zones de ball, en cas que n’hi hagi. També dona les pautes de les mesures d’higiene, neteja i desinfecció necessàries, i els requisits relatius en la ventilació i funcionament dels sistemes de climatització en els locals que realitzin aquestes activitats.

Pel que fa als control d’accés, per exemple, els locals amb un aforament superior a 500 persones hauran de tenir un sistema de venda anticipada i nominativa d’entrades, per a facilitar el seguiment de contagis en els assistents en cas de rebrot. Mentre que, sobre l’ús de les pistes de ball, en locals amb aforament superior a 500 persona, la pista estarà perimetrada, amb un punt d’entrada i un de sortida. A més, independentment de l’aforament, serà obligatori portar la màscara correctament posada i no consumir.

Cues amb mascareta

Haurà de tenir també un control telemàtic que ha d’incorporar informació sobre la disponibilitat de l’aforament, per a evitar aglomeracions en els accessos als locals i aplicar mecanismes per a garantir que, en cas de produir-se cues, es mantingui la distància de seguretat en l’exterior del local i s’usi obligatòriament màscara mentre s’estigui fent cua. En cas que l’aforament del local sigui menor, serà recomanable, però no obligatori.

No obstant això, el pla no contempla quin serà aquest aforament ni quan es començarà la reobertura, dos aspectes clau que s’aniran delimitant en funció de les proves pilot que es realitzin, similars a la que es va realitzar amb el concert de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi. Amb referència al servei de barra, s’ha de garantir la distància interpersonal i eliminar tots els utensilis de les barres o de les taules que puguin ser d’ús comú o compartit. Els clients hauran de portar permanentment posada la màscara i només se la podran llevar per beure o menjar.

Finalment, serà necessari intensificar les activitats de neteja i desinfecció; i també s’haurà de garantir la renovació dels fluxos de l’aire amb sistemes de ventilació, així com mantenir el màxim aire exterior en els locals, mitjançant ventilació natural i/o amb sistemes de ventilació i climatització.