La Sindicatura de Comptes assenyala que l’Ajuntament de Montmeló i el RACC van incomplir «de manera continuada» el règim d’aportacions econòmiques que calia fer al Circuit de Catalunya durant el 2018. Així ho apunta en l’informe d’aquell any, en què assegura que aquesta davallada d’ingressos va obligar la Generalitat a fer unes majors aportacions. El balanç apunta que aquell any es va tancar en negatiu per 10.215.164 euros, i que des de 2014 les pèrdues eren continuades, amb fins a 28,66 milions acumulats. En l’informe també s’apunten canvis en matèria de publicitat en els dos Grans Premis de Fórmula 1 i MotoGP sense que quedessin reflectits en els contractes inicials.

La Sindicatura destaca que el sistema de finançament del Circuit es fonamentava en contínues operacions d’ampliació i reducció de capital per eixugar més tard les pèrdues per la insuficiència d’ingressos.