La consellera de Salut, Alba Vergés, va demanar al Ministeri i al Govern espanyol que «accelerin les decisions» sobre els termes pendents de la vaccinació. Vergés va apuntar que «és molt difícil» gestionar la pandèmia i «organitzar-ho tot» si les decisions queden «penjades». La consellera de Salut va destacar que s’hagi autoritzat el vaccí de Jansen sense limitació d’edat, però va reclamar que es resolgui què passa amb les segones dosis d’AstraZeneca. «No calia fer tant enrenou i deixar a mitges i partits els col·lectius essencials. Les decisions del Ministeri han estat un desgavell i reclamem decisions i que no donin puntades de peu endavant», va dir.

La consellera de Salut va assenyalar que la intensitat de vacunació a Catalunya, amb 3 milions de dosis posades, «és alta i molt gran». Alba Vergés va destacar que la població s’està vacunant, «ho vol fer i en té ganes» perquè és «la resposta» a la pandèmia i ha repercutit en una davallada de les dades de contagi, d’ingressos i de pacients a les UCIs. «Ho desitjava tothom des de feia un any. El gran canvi és la vacunació i l’esforç que ha fet el sistema de salut, i ens cal donar temps a la vacunació per anar avançant i recuperar la vida», va dir.

Vergés va assenyalar que la vaccinació es concentra ara en la franja d’edat entre 50 i 59 anys i s’anirà estenent la crida a la població quan arribin més dosis i «aclareixin certs termes de la vacunació que queden pendents». La consellera va reclamar que «s’accelerin les decisions» i va celebrar que finalment, ahir, s’hagi autoritzat el vaccí de Jansen sense límit d’edat, com havia reclamat la Generalitat. «Això ens farà avançar», va subratllar. El vaccí de Jansen que és d’una sola dosi és «idònia» per als ciutadans que «no calgui tornar a citar», com «sense sostre i temporers».