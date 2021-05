El 31,2% dels catalans prefereix un govern de coalició d’esquerres entre PSC, ERC i comuns. La segona opció seria un executiu independentista integrat per ERC, Junts i la CUP, mentre que només el 5,7% vol un govern d’ERC en minoria. Així ho va indicar una enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) a 3.735 catalans entre el 26 de març i l’1 de maig. És a dir, abans que ERC anunciés que deixava de negociar un govern de coalició amb Junts i apostés per governar en solitari davant la falta d’acord amb el partit dirigit per Jordi Sànchez i Carles Puigdemont. D’altra banda, el 12,7% manifesta que prefereix un govern del PSC en minoria amb acords variables.

Tot i les preferències, un 50,7% considera que s’acabarà produint un govern de coalició dels tres partits independentistes. I només un 9,2% augura un govern tripartit d’esquerres.

L’enquesta del CIS també pregunta sobre si s’hauria d’aprovar a Catalunya una llei electoral que garanteixi que els vots de les quatre circumscripcions (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) tinguessin un «pes proporcional» a la seva població a l’hora d’escollir els diputats del Parlament. Un 56,3% dels enquestats estan d’acord amb aquest tipus de llei i un 13,2% prefereix que el sistema segueixi com ara.

D’altra banda, gairebé la meitat dels enquestats, un 49,9%, són partidaris d’una reforma de l’Estatut perquè sigui quin sigui el resultat de les eleccions governi el partit que tingui més vots i escons, com es planteja als estatuts del País Basc i Astúries. Un 25,8% no és partidari d’aquest canvi.

Paral·lelament, el 36,7% dels catalans és partidari d’un Estat que reconegui a les comunitats la possibilitat de convertir-se en Estats independents, mentre que hi ha un 18,6% que preferiria un sistema en què les comunitats tinguessin més autonomia i també un 18, 4% per al qual no cal fer cap canvi en aquesta matèria.

Opcions més centralistes

Després dels comicis del 14-F, el CIS també va preguntar sobre la possibilitat d’un «Estat amb un únic Govern central, sense autonomies», opció que avala el 10% de les persones entrevistades. A més, hi ha un 7,5% que opta per comunitats amb menys autonomia.

Creuant aquestes dades amb les del record de vot en les eleccions del 14 de febrer, es comprova que una consulta per la independència és l’opció preferida per al 92,2% dels votants de Junts, el 86% dels de la CUP i el 77% dels d’ERC. Entre els votants del PSC, és una opció defensada pel 6%.