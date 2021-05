L’Audiència de Barcelona va desestimar ahir la petició de la Fiscalia d’arxivar pràcticament la totalitat de la causa contra mig centenar de policies nacionals per la seva actuació l’1-O a Barcelona. Les magistrades consideren que hi ha prou indicis per jutjar-los a tots i recrimina al ministeri públic que faci servir arguments ja respostos en interlocutòries anteriors. El magistrat del jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona haurà de decidir quants finalment envia a judici i si ho fa per cada escola on van actuar per separat o tots junts en la mateixa causa judicial.

El fiscal va demanar que s’arxivés gran part de la causa i que només es portessin a judici cinc processos per lesions lleus i dos més per lesions greus, entre els que hi ha el cas de Roger Español, a qui la Policia Nacional va rebentar un ull per l’impacte d’una bola de goma, i que alhora està acusat d’atemptat a l’autoritat. La Fiscalia argumentava que la sentència del Tribunal Suprem sobre l’1-O afirmava que els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil havien hagut d’usar la força per complir l’ordre judicial d’aturar el referèndum. En canvi, les magistrades mostren la seva «sorpresa» pel «desconeixement de la fiscalia» sobre la jurisprudència del Suprem i del Constitucional, que determinen la independència de cada jutjat en realitzar la investigació i el judici d’uns fets, i que en la via penal «no es poden vincular mai» altres resolucions.

El tribunal fa seus els arguments del magistrat instructor, així com el de les acusacions i conclou que hi ha indicis delictius contra els agents de la Policia Nacional.