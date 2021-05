Dirigents de Junts per Catalunya van enlletgir al seu secretari general, Jordi Sànchez, la promesa -de la qual el partit s’ha desdit- de facilitar la investidura de Pere Aragonès encara que JxCat i ERC no arribessin a un acord de Govern. Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, aquest malestar ha estat traslladat a Sànchez i és compartit per destacats dirigents. Consideren que la promesa va ser un error absolut, un tir al peu tàctic que, a més, no va ser objecte d’un acord previ de l’executiva de la formació independentista que lidera l’expresident Carles Puigdemont.

«No es poden dir coses que no s’han parlat», apunta una font, que es va mullar en contra de la promesa de Sànchez. «Sànchez es va precipitar, perquè va significar començar a negociar amb una mà lligada», descriu un altre dirigent. Una tercera font apunta: «Es podria haver fet una negociació diferent, per part de tots, i no vull parlar més». Un diputat del partit afegeix: «Les bases no volen donar quatre vots [a Aragonès] ni boges, la militància està molt calenta».

Junts sosté ara que mai va prometre el que va prometre. Però, què va dir exactament Sànchez? «Que ningú, doncs, s’equivoqui, que ningú busqui apreciacions errònies. Junts per Catalunya no especularà ni jugarà al càlcul de noves eleccions», van ser les seves paraules en una conferència el passat 23 de març. Posteriorment, El Periódico va publicar que Junts es plantejava passar a l’oposició i donar els vots a Aragonès. I el mateix Sànchez es va reafirmar en una entrevista a La Vanguardia.

I en roda de premsa la setmana passada, per si hi havia dubtes, va sostenir: «La meva paraula la mantinc, és un vici que tinc, el de mantenir el compromís que nosaltres no especulem amb les eleccions, i que nosaltres volem un acord és clau; i que si aquest acord no arriba i ERC ens presenta una alternativa que per a ells és més beneficiosa i necessita alguns vots de JxCat, aquests vots els tindrà». Després, en TV-3, va abundar: «Si Esquerra opta per no governar amb JxCat i aconsegueix un acord, amb formacions no independentistes com els ‘comuns’, i la CUP, JxCat estudiaria, perquè jo el posaré sobre la taula, que quatre diputats i diputades facilitin aquesta investidura».

Sànchez, el lideratge del qual és creixent en Junts i ha pilotat la negociació des de la presó de Lledoners, aquesta vegada s’ha vist qüestionat. I superat. Quan Aragonès va renunciar a Junts per a optar per intentar un Govern en solitari, de seguida la portaveu del partit, Elsa Artadi, va deixar de costat el que s’ha dit per Sànchez i va dir, sense parpellejar: «Mai hem dit que els regalarem els vots gratis».

Sànchez potser va errar a l’hora de copsar l’estat d’ànim en la seva formació, en la qual encara cou la no investidura de Puigdemont al gener de 2018, de la qual fa responsable a ERC. Un partit, Junts, la candidata a presidenta del qual de la Generalitat, Laura Borràs, va respondre el següent quan El Periódico li va preguntar si investirien a Aragonès si els vencia: «Haurem de veure què passa perquè no repetirem els errors comesos».