La unitat pediàtrica de covid persistent de l’hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha atès ja més d’una setantena de pacients des de la seva posada en marxa, el passat mes de gener.

Tot i que l’evolució de tots ells és molt positiva, cap d’ells ha rebut encara l’alta. Alguns, de fet, encara fa poques setmana que estan en tractament i encara els queden mesos per endavant. Majoritàriament són joves d’entre 12 i 18 anys, tot i que també hi ha en tractament nens de fins a 5 anys. «Passaven les setmanes i em trobava igual. Em notava cansada i ningú t’entenia», va explicar Rut Garcia, una jove de l’Hospitalet de Llobregat que fa rehabilitació física a Can Ruti per vèncer la fatiga, un dels símptomes més comuns entre aquest tipus de pacients.

La noia, de disset anys, va haver de deixar a mitges el curs escolar i renunciar també a les arts marcials, una de les seves aficions. Segons la seva metgessa de rehabilitació, Roser Coll, la fatiga és predominant en els pacients pediàtrics amb covid persistent.

Tot i que la unitat no arriba encara al mig any de funcionament, els metges asseguren que l’evolució dels pacients és molt positiva en la majoria de casos. Hi ha alguns, però, on els símptomes són més persistents, com el cas de les cefalees, on cal la visita del neuròleg. Altres pacients també presenten quadres de problemes respiratoris o pèrdues sobtades de pes.

La de Can Ruti és la primera unitat de covid persistent pediàtrica de tota Catalunya i rep pacients de totes les regions sanitàries. És per això que després d’una primera exploració per part de tots els especialistes, la majoria de pacients que viuen lluny de Badalona fan bona part de la rehabilitació de forma telemàtica per reduir al màxim els desplaçaments.