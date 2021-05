Barcelona va omplir-se durant la nit del divendres de milers de persones que es van congregar per celebrar la fi de l’estat d’alarma. I no va ser la primera, ja que la setmana anterior, coincidint amb la caiguda de l’estat d’alarma, ja s’havien produït aglomeracions semblants a diverses ciutats catalanes.

En aquesta última nit de festes multitudinàries, la Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar un total de 7.180 persones que feien «botellons» als carrers de la ciutat i va posar 413 denúncies.

La zona de platges, sobretot a la Barceloneta, però també el Passeig del Born, van ser les que van concentrar més gent, però van ser desallotjats sense incidents i sense multes, tot i que moltes persones no respectaven l’obligació de portar mascareta ni mantenien la distància social.

La desescalada del 9-M

Fa una setmana, la capital catalana es va omplir de festes per a celebrar la fi de l’estat d’alarma. Llavors, quan van ser les 12 de la nit del 9 de maig, els «botellons» van inundar places, avingudes i platges durant la primera nit sense toc de queda. La pràctica majoria dels congregats ni portava màscara ni respectava les distàncies de seguretat, i entre els assistents es podien comptar turistes europeus que van arribar per a l’ocasió.

Després d’aquesta primera nit després de mesos amb restriccions, i per evitar aquestes concentracions massives, la Guàrdia Urbana va anunciar que instal·laria dispositius fixos en aquells espais de la ciutat on habitualment hi hagi més concurrència de gent. Així, a partir de les vuit del vespre, hi va haver patrulles en aquells llocs on es preveia que podria haver-hi més aglomeració de persones, com les places de Ciutat Vella, del Born, de Sants-Montjuïc o de les zones de les platges.

Pocs incidents durant la nit

El tinent d’alcaldia de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va demanar un cop més a la ciutadania responsabilitat amb els «botellons» en declaracions als mitjans. Batlle va defensar que el dispositiu policial de Guàrdia Urbana i Mossos va estar «ben dimensionat», i va destacar la «serenitat» amb què van actuar els agents, desallotjant les persones concentrades en diferents punts de la ciutat. «Els recursos no són il·limitats», va recordar. També va celebrar que la ciutadania hagi fet, majoritàriament, cas de les indicacions. Així doncs, va felicitar els cossos pel dispositiu i va constatar que hi ha hagut «concentracions importants, però pocs incidents».

Com ja va passar el cap de setmana passat, Batlle va indicar que durant la nit es van poder veure algunes actituds que no van ser responsables. «Això de dir que consumir alcohol i anar sense mascareta és símbol de llibertat em sembla que estem molt equivocats», va remarcar.

A parer seu, no cal apel·lar a la presència policial, sinó al civisme, també dels visitants que comencen a arribar a la ciutat.

Des de l’inici del primer estat d’alarma, el 14 de març del 2020 fins al final del segon, el 9 de maig d’enguany, els Mossos i les policies locals han aixecat 445.445 actes per incompliments. Més de la meitat (278.988) han estat per incomplir les restriccions de mobilitat, i 68.000 van aixecar-se contra persones que no duien posada la mascareta.