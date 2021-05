Les eleccions del passat14 de febrer ja van venir per la incapacitat dels socis independentistes -JxCat i ERC- d’acordar un successor després de la inhabilitació de Torra. Si haguessin pactat, encara quedava legislatura. Però ERC i JxCat volien enfrontar-se per després poder imposar-se a la Generalitat.

Les divisions venen de lluny i ja van fer que a finals de 2017 Puigdemont no anticipés eleccions i el Parlament votés una trista DUI que sabien condemnada al fracàs. Des de llavors -amb un líder a Waterloo i l’altre a la presó-, la pugna ha augmentat i s’ha produït una gran diferència estratègica. ERC ha conclòs que amb només la meitat dels vots és impossible aconseguir la independència, que cal sumar més, governar la Generalitat i negociar amb Madrid el referèndum. I més avui, que el Govern de Sánchez no té majoria i els seus 13 diputats pesen.

Per contra, JxCat, que ve de la pragmàtica CDC, s’ha radicalitzat molt. Creu que negociar des de l’autonomia seria rendir-se i vol que la Generalitat vagi a una «confrontació intel·ligent» que permeti assolir el «momentum» (Torra dixit) per a un altre fort xoc amb l’Estat des del qual negociar de tu a tu o anar directes a la ruptura unilateral.

El resultat electoral va ser un gerro d’aigua freda per a tots dos, perquè va donar la victòria a Salvador Illa amb 33 escons. Però el PSC no té aliats suficients per a la investidura. I més quan ERC (també 33 escons, però menys vots) i JxCat (32 escons) van jurar en campanya -i encara mantenen- un cordó sanitari: cap pacte amb el PSC.

ERC havia guanyat a JxCat, sí, però només per un escó. No ha aconseguit la preeminència indiscutible en l’independentisme, però creu que té dret a la presidència. JxCat ho accepta de boca (va passar el contrari el 2017), però es resisteix al fet que Puigdemont deixi de tutelar el nou president. Torra ni ocupa el despatx presidencial.

ERC va donar -sense exigir acta notarial- la presidència del Parlament a Laura Borràs (JxCat), però després es va trobar amb dos successius rebuigs a Aragonès. I en passar els dies i les dutxes successives d’aigua calenta i aigua freda de Jordi Sànchez, l’interlocutor de JxCat, ha arribat a la convicció que les negociacions s’estirarien fins a l’últim minut per llavors, amb l’amenaça de noves eleccions, extorsionar-lo al màxim. Per això, el dissabte 8, després que Jordi Sánchez digués -dutxa d’aigua calenta- que investirien Aragonès encara que no hi hagués acord de Govern, va aprofitar l’ensopegada i va intentar amb rapidesa un pacte d’investidura amb la CUP i els comuns. Creia, ingènua, que JxCat no s’atreviria a desdir-se. Però Jordi Sànchez, apallissat pels seus, es va autocorregir: on vaig dir blanc, ara dic negre.

Aragonès proclama que la investidura ha de ser prèvia al pacte de Govern, però, mal que li pesi, segueix depenent dels vots de JxCat, que diu ara que res de res. ERC -potser amb bones enquestes- s’ha plantat: o Aragonès és investit i després pacten el Govern o... ens veiem a les urnes. Els dos s’han llançat a una cursa cap al penya-segat (la repetició electoral) esperant que l’altre s’acovardeixi i arribar llavors a un pacte favorable. És el que molts observadors creuen que passarà. Finalment hi haurà pacte -veurem en quines condicions- i Aragonès, després de ser humiliat, serà president.

Però en l’independentisme, de vegades, la passió cega la raó i pot passar que finalmentels dos cotxes s’estimbin a l’abisme, no per ganes sinó per haver-se excedit en la voluntat de «plomar» l’altre. Ja va passar el 2017, quan Puigdemont, que havia muntat una roda de premsa per anar a eleccions i evitar el 155, va fer marxa enrere després dels plors de Marta Rovira i les acusacions de Rufián de les 30 monedes de plata.

Què acabarà passant? Queda encara més d’una setmana. En política, una eternitat. Però no és una negociació habitual, sinó una lluita fèrria de dos aparells pels diners, el poder i la supremacia independentista.

El més lògic és que, en temps de descompte, aconsegueixin un mal pacte que doni pas a un mal Govern amb tantes divisions internes com l’anterior. Però Waterloo diu que «no es deixaran trepitjar». També poden caure pel penya-segat.

Diagnòstic? «Fifty-fifty».

