Els parcs d’atraccions van reobrir les portes ahir amb bones xifres de visitants. En el cas de PortAventura World, ha reobert amb un 30% més de reserves del mercat espanyol respecte a l’any 2019. El parc d’atraccions arrenca amb el 90% de la plantilla i amb la previsió d’ampliar l’aforament al 100%, ara limitat al 30%, aquest estiu.

Pel que fa als controls de seguretat, la companyia ha invertit cinc milions d’euros en mesures com l’adquisició de màquines d’emissió de CO₂ per millorar la ventilació dels espais tancats i han destinat un equip d’una vintena de persones per garantir el compliment de les restriccions i limitacions vigents. Segons les previsions del parc, creuen que la temporada serà «positiva» i que es recuperarà el nivell de 60 i 70% respecte al 2019.

Moltes famílies i joves van entrar ahir al parc amb moltes ganes de muntar a les atraccions. L’empresa preveu rebre entre 5.000 i 8.000 visitants aquest cap de setmana.

D’altra banda, segons dades de l’empresa el perfil dels visitants ha variat una mica i, cada vegada, hi ha més joves entre la clientela.

Per la seva banda, el parc d’atraccions del Tibidabo també va reobrir amb aforament limitat i mesures de seguretat, com ara l’ús obligatori de mascareta i la intensificació de la neteja i desinfecció en atraccions i equipaments. El parc també ha instal·lat punts de gel hidroalcohòlic i s’ha adaptat l’oferta de restauració perquè es pugui endur i menjar a l’aire lliure. A més, també disposa de senyalització amb recomanacions sobre les mesures higièniques i circuits als vials perquè l’experiència sigui segura. Des del Parc recomanen comprar l’entrada de forma anticipada.

Durant aquesta temporada i coincidint amb el seu 120è aniversari, el Tibidabo inaugurarà el nou funicular Cuca de Llum durant la segona quinzena de juny.