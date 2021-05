El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, ha informat aquest diumenge que el Govern debatrà "en les properes setmanes" l'ús de les mascaretes a Catalunya, a mesura que progressi la vacunació.

En declaracions a RAC1, Marc Ramentol ha indicat que "en funció del coneixement adquirit (per l'experiència) en altres països i l'evolució de la pandèmia, sens dubte serà un debat que tindrem sobre la taula en les properes setmanes".

Preguntat sobre els "botellons" o concentracions de persones de les dues últimes nits, especialment a Barcelona, on s'hi han arribat a concentrar milers de persones a les platges i al centre de la ciutat, ha opinat que "per saber si tenen repercussió epidemiològica hauríem de pensar si es tracta d'un comportament àmpliament majoritari" en la societat, "però nosaltres no tenim aquesta sensació", ha afegit.

Segons els càlculs que maneja el Departament de Salut, es preveu que s'acabi aquesta setmana amb prop d'una de cada tres persones d'entre 50 i 59 anys amb la primera dosi de la vacuna posada.

Les dades d'aquest diumenge, facilitades per Salut, indiquen que estan vacunades amb la primera dosi el 24,9 % de les persones d'aquesta edat, encara que només el 2,2 % han rebut la segona dosi i el 3,2 % tenen la pauta completa de vacunació.

Salut estudia també vacunar per sota dels 40 sense franges d'edat, la qual cosa "tindria cert sentit sanitari perquè el risc de malaltia greu comença a elevar-se a partir dels 40 anys", ha considerat.

A les portes de l'estiu, el Govern considera que, almenys, el 30 % de la població tindrà la pauta completa de vacunes i més de la meitat de la població haurà rebut una dosi, la qual cosa ajudarà al fet que l'estiu "se sembli més al de 2019 que al de 2020", ha assegurat Ramentol.