La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de la Restauració i Musicals (FECASARM) ha demanat aquest diumenge a la Generalitat que tingui "una reacció urgent" i adopti les mesures necessàries després d'"un cap de setmana plagat de botellades i festes il·legals per tota Catalunya".

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desallotjat aquest diumenge a Barcelona més de 9.000 persones que participaven en concentracions multitudinàries i botellades, en una nova nit d'aglomeracions des que decaigués l'estat d'alarma i sense que s'hagin respectat en molts casos les mesures de seguretat.

La Federació demana en un comunicat emès aquest diumenge que al sector de la restauració se li permeti l'obertura fins a la una de la matinada i que s'autoritzi a més la reobertura de l'oci nocturn progressivament fins a les quatre o les cinc de la matinada.

Segons la Federació, l'adopció urgent d'aquestes mesures "és l'única solució a un problema que es podria cronificar" després de l'aixecament del toc de queda nocturn.

L'entitat es lamenta que, quan els locals d'oci nocturn ja sumen catorze mesos tancats, se celebrin festes il·legals que superen en un 500 per cent l'aforament de l'establiment i, a més, es convoquin botellades per tot el territori.

"El caos i el descontrol nocturn han imperat en tota Catalunya", denuncia la federació en el seu escrit, en el qual a més destaca que, en només dues nits, s'han desallotjat a Barcelona més de 16.000 persones, xifra a la qual, agrega, "s'hauria d'afegir les festes il·legals que se celebren portes endins en habitatges particulars".

En molts d'aquests casos, assenyala, és "impossible el control per part de la policia" i les festes se celebren "sense cap mesura de seguretat".

En aquest escenari, indica, "la Generalitat ha de moure fitxa urgentment" i "ampliar l'oferta legal", creant amb això "metres quadrats d'espais segurs" i reconeixent alhora els locals legals "com a aliats estratègics imprescindibles i com a mur de contenció de les activitats il·legals que combaten el caos, l'anarquia i el descontrol".

El secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas, indica en el comunicat que l'Administració "ha d'aprovar mesures que promoguin que la gent es concentri en espais segurs i controlables i, a la vegada, ser molt estrictes en el compliment de les normes sanitàries" enfront de l'opció de "seguir adoptant mesures ineficaces i contraproduents que aboquin a la gent a concentrar-se en espais on és impossible controlar-la", atès que la policia no té prou agents.

Sosté la federació que ampliar l'horari de la restauració fins a la una de la matinada és compatible amb l'ordre ministerial del 14 d'agost de 2020 que regula les activitats nocturnes, així com l'obertura dels locals d'oci, ja que considera que el text mai no va tenir validesa al no haver estat publicat en el BOE.

El president de FECASARM, David López, per la seva banda, reclama de nou que es modifiqui el pla sectorial d'oci nocturn que s'ha plantejat, ja que "és d'impossible compliment", i aposta per la realització de test d'antígens per garantir la seguretat dels assistents.