El desallotjament d’un bloc ocupat a Canovelles va acabar amb càrregues policials i tres detinguts per resistència i atemptat als agents de l’autoritat. El cos va actuar per ocupació flagrant de l’immoble, després de rebre la denúncia del propietari, i un cop comprovat que no s’havia establert domicili en el bloc, ocupat el dia anterior per la PAH de Granollers. En total es van desallotjar 10 persones. Una cinquantena de persones es van concentrar per intentar aturar el desallotjament.