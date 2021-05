Els Mossos i la Guàrdia Urbana van desallotjar dissabte milers de persones que estaven bevent al carrer a Barcelona sense mascareta ni respectant la distància de seguretat. La zona de les platges i el centre històric són els llocs on es va concentrar més gent un cop passades les onze de la nit, quan tanquen els restaurants. A dos quarts de dotze, la policia va desallotjar 500 persones del passeig del Born, una de les zones d’aglomeracions habituals en les últimes setmanes. L’actuació es va produïr sense incidents. Després, el dispositiu policial va demanar als centenars de concentrats al passeig de Lluís Companys que buidessin l’espai.

En declaracions als mitjans, l’intendent major de la Guàrdia Urbana, Ricardo Salas, va assegurar que la nit no va ser més complicada que la de divendres, quan es van desallotjar més de 7.000 persones que feien «botellon» als carrers de la capital catalana. «De moment continuem en la línia d’ahir [...]. Els punts de reunió habituals estan carregats de gent, però no esperem grans complicacions», va dir.

El dirigent policial espera que aquestes aglomeracions nocturnes «vagin disminuint amb el temps», després de dos caps de setmana seguits de concentracions nocturnes. Salas va recordar que «el problema no és sortir, sinó no respectar les mesures de seguretat», i va aclarir que, amb aquests desallotjaments, l’objectiu de la policia és aconseguir que la gent «es dispersi» i formi grups més petits. «Podem sortir al carrer, xerrar i passejar. El que no podem fer és anar sense mascareta, compartir alcohol a la via pública, o estar en grups nombrosos perquè això posa en risc a la població», va afegir.

Després de veure escenes com aquestes a la via pública, la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) reclama «una reacció urgent» de la Generalitat que passi per la reobertura progressiva de l’oci nocturn i que s’ampliï l’horari de la restauració fins a la una després d’un cap de setmana «plagat de botellots i festes il·legals arreu de Catalunya».

En un comunicat, la patronal va advertir que la situació «caos i descontrol nocturn» ha «indignat» el sector de l’oci nocturn, que el cap de setmana va fer catorze mesos que està tancat per la crisi sanitària. L’organització empresarial veu com a «única solució a un problema que es podria cronificar» reobrir l’oci nocturn progressivament fins a les quatre o les cinc de la matinada.

La Fecasarm va denunciar que, només a Barcelona, en dues nits es van desallotjar més de 16.000 persones que bevien al carrer, xifra a la qual caldria afegir-hi totes les festes il·legals que s’han celebrat portes endins, «superant en molts casos l’aforament de l’habitatge fins a un 500%». La patronal insta el Govern a ampliar urgentment l’oferta legal i generar «metres quadrats d’espais segurs», que facin de «mur de contenció de les activitats il·legals per combatre el caos, l’anarquia i el descontrol». La Fecasarm va afegir que, a fi i efecte de poder reactivar l’oferta nocturna, és «imprescindible» modificar el pla sectorial de l’oci nocturn recentment aprovat i que veuen «impossible de complir». Aquest pla obliga a mantenir tant a la barra com a la pista de ball una distància interpersonal de seguretat d’1,5 metres i a portar un registre manual d’assistents.