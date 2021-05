El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha avisat que els vots favorables a la investidura de Pere Aragonès no són un "xec en blanc". "Si ERC no fa valer l'acord amb la CUP perquè permet el boicot de Junts, no hi haurà governabilitat", ha afegit en roda de premsa des del Parlament. Sense conèixer la lletra petita de l'acord dels dos principals partits independentistes, Pellicer ha reclamat que s'apliqui "des del primer minut" i hi hagi "fets concrets" respecte als compromisos d'ERC amb els anticapitalistes. D'altra banda, ha expressat la "preocupació" de la CUP pel fet que departaments com Sanitat, Territori i Economia hagin quedat en mans de Junts.

"Si el proper Govern es continuista i no avança en la defensa dels serveis públics i, sobretot, fa passos enrere de l'acord d'investidura, no podrem sostenir aquest govern", ha afegit el diputat de la CUP.

I Pellicer ha volgut posar un exemple molt concret. Ha alertat que si durant les pròximes setmanes "no s'atura la repressió contra el moviment en defensa de l'habitatge i no es busca la manera de retirar la policia militaritzada dels desnonaments, la CUP no podrà sostenir la majoria parlamentària".

La CUP però no té la previsió de convocar, de moment, una altra consulta a la militància després de sentir les explicacions dels dirigents d'ERC Pere Aragonès i de JxCat Jordi Sànchez, i a l'espera de rebre el document amb la "lletra petita".

Ha explicat que la CUP ha tingut contactes aquest matí tant amb Aragonès com amb representants dels dos partits i que els hi enviaran el document quan es tanquin els últims detalls.