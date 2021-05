La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha reaccionat aquest dilluns al preacord assolit entre ERC i JxCat per a la conformació del nou Govern. "Esperem a veure els detalls, però sobretot esperem que hagin entès les tres formacions independentistes que la conformació del Govern ha de comportar també l'abandó de les vies unilaterals i d'algunes qüestions que ja sabem on ens porten, que no és res de bo". "Així que espero que n'hagin après de l'etapa anterior, malgrat que ara la conformació del nou govern segur que estarà rodejada de molta simbologia", ha sentenciat.

Montero també ha assegurat que el tràmit dels indults "no afecta la situació de Catalunya en cap sentit". "Crec que és un tràmit que cal seguir desenvolupant, però l'important és que el nou Govern es conjuri per trobar aquests punts d'ancoratge i no continuar amb una senda on no s'anava a cap banda tret de la presó".

Malgrat que ha apuntat que li hagués agradat que el nou executiu estigués liderat per salvador Illa, Montero ha "donat la benvinguda" al nou Govern, i ha "estès la mà" per al diàleg i per reprendre la taula de diàleg "tan aviat com sigui possible". Ha assegurat que el seu executiu treballarà "des del respecte institucional" i espera superat la "confrontació" que havia marcat la relació entre els dos governs.