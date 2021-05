L'acord que han signat aquest dilluns ERC i JxCat ha de permetre que a finals de setmana Pere Aragonès sigui investit president. Però el document concret va més enllà i, un cop fet públic tretze hores després d'anunciar-se l'acord, es donen a conèixer detalls sobre l'estratègia independentista pactada. Així, l'acord parla d'apostar per un referèndum d'autodeterminació "acordat amb l'Estat" com a única via per "substituir el mandat polític de l’1 d’octubre" i, en canvi, no esmenta la consulta unilateral com a possibilitat en cap moment. Igualment, el document avança que el Parlament "validarà" en breu un procés "de negociació" amb Espanya i crearà una comissió al respecte que en farà seguiment i estudi.

El text presentat en roda de premsa al migdia per Pere Aragonès i Jordi Sànchez encara està pendent de ser validat per les bases i organismes interns dels dos partits, però es dona per pràcticament segur que serà avalat per ERC i JxCat. En la seva primera part, el document aborda l'estratègia independentista des de diferents punts de vista i centra part de l'atenció en el camí cap a la república catalana que volen seguir. Així, els dos partits asseguren compartir "que el dret a l'autodeterminació és l’ única via democràtica per la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol" i que "només un referèndum d’autodeterminació acordat amb l’estat pot substituir el mandat polític del referèndum de l’1 d’octubre de treballar per fer real la república catalana". De la possibilitat d'impulsar una nova consulta unilateral i al marge d ela negociació estatal o internacional, no se'n parla. De fet, més endavant, en tractar la necessitat d'abordar "un embat" amb l'Estat, els dos partits asseguren que els espais de coordinació independentista "estudiaran i impulsaran una acció internacional orientada a sol·licitar, arribat el cas, la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum acordat i vinculant".

El diàleg amb Espanya i la necessitat de negociar, de fet, estan presents a nombrosos punts d'aquesta primera part de l'acord. El text constata "la necessitat d’una amnistia com a única solució per posar fi a tota la repressió política dels últims anys i la necessitat de resoldre el conflicte mitjançant actuacions democràtiques i polítiques", així com "l’aposta pel diàleg i la negociació política per resoldre el conflicte polític" i per "una confrontació cívica i pacífica per forçar l’Estat a assumir la realitat fins ara negada". "Compartim que cal preparar des de tots els ressorts a l’abast els diversos escenaris de confrontació democràtica per guanyar l’exercici efectiu del dret a l’autodeterminació", detalla el document.

Més enllà d'això, el text assegura que les estratègies d'ERC i JxCat per als propers anys són "compatibles". En aquest sentit, es diu clarament que "un procés de negociació amb l’Estat és probablement la via més directa i homologable als estàndards democràtics internacionals per afrontar i resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat, i acabar també amb la repressió i persecució política de l’independentisme". Igualment, ERC i JxCat afirmen que "el millor dels instruments per a la resolució del conflicte, és un referèndum d’autodeterminació acordat amb l’Estat", però alhora afirmen ser "conscients que el procés de negociació amb l’Estat té unes dificultats enormes i unes possibilitats d’èxits molt limitades, en especial si no s'aconsegueix incrementar la força negociadora". "Per això cal treballar totes les vies democràtiques que ens permetin forçar democràticament l’Estat a la resolució del conflicte, atès que aquest no està responent a les expectatives dels grans consensos de la ciutadania de Catalunya. Cal, doncs, seguir treballant amb fortalesa per poder plantejar un nou embat democràtic que permeti assolir la República Catalana i la independència del nostre país", asseguren, tot afegint que cal una "confrontació democràtica amb l’Estat per forçar-lo a una resolució del conflicte, especialment si es confirmen les limitades possibilitats d’èxit del procés de negociació".

En aquesta estratègia negociadora plana en el subtext del document la taula de diàleg. Tot i que se l'esmenta poc, l'acord en parla i comença abordant-la remarcant les diferents visions al respecte. "ERC aposta per seguir explorant al màxim la Taula de Diàleg, Negociació i Acord entre Catalunya i l’Estat, com expressió de la negociació amb l’estat, per tal de construir una solució política i democràtica a un conflicte que és polític i democràtic i es compromet a no dilatar la taula innecessàriament. Per la seva part, Junts per Catalunya, assumeix donar una oportunitat a aquest espai per tal que esdevingui un punt real de Negociació. L’escepticisme i els dubtes de Junts per Catalunya sobre els resultats de la Taula de Diàleg, Negociació i Acord, no seran un impediment per treballar i participar lleialment en el procés de diàleg i negociació amb el govern espanyol", subscriuen els partits.

En aquest sentit, detallen que "un cop s’han fixat aquestes posicions, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya acorden treballar des de la confiança i la lleialtat mútua per enfortir la posició negociadora de la part catalana i millorar-ne les condicions i garanties del procés de negociació".

En aquesta estratègia, el document concreta quins seran els primers passos a seguir en aquest sentit. "Promoure en el marc del Parlament de Catalunya un reconeixement i validació de l’inici del procés de negociació i constituir una comissió amb l’objectiu de fer seguiment, retiment de comptes i compareixences d’experts sobre processos de negociació", fixa el document com a primer punt, seguit d'un segon que compromet el Govern a "constatar la seva voluntat d’establir un marc negociació amb el govern espanyol per a la resolució democràtica del conflicte polític". Per últim, avancen que es treballarà per un "Acord Nacional per l’Autodeterminació i l’Amnistia com espai ampli i plural de reflexió amb la societat catalana i dotar el procés de negociació de la màxima fortalesa".

A més de detallar lleugerament com funcionarà l'espai de coordinació i direcció col·legiada de l'independentisme, el document explica també com s'han compromès ERC i JxCat a resoldre les seves discrepàncies, quan saltin al dia a dia de la política. "Els socis de la coalició ens comprometem a resoldre constructivament les diferències i conflictes que resultin tant en el dia a dia com en les qüestions de model i estratègia de país. En aquells punts on les diferències i dissensos no sigui possible reconduir, els socis de la coalició es comprometen, un cop detectats, a treballar-ne la seva gestió amb l’objectiu de minimitzar els possibles impactes negatius en la consecució dels compromisos establerts en aquest acord", es llegeix al text signat. A més, reconeixen que "al llarg de la legislatura s'enfrontaran a desafiaments i contradiccions derivades de provocacions i crítiques". "Prenent consciència d’aquesta situació, ens comprometem a resoldre aquestes situacions de mutu acord, sempre prioritzant l’entesa front a la divisió interna", conclouen.