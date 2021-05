El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha lamentat que el principi d'acord entre ERC i Junts per desencallar la investidura i formar un govern de coalició és "una pròrroga agònica d'un fracàs". En declaracions a la COPE, Illa ha augurat "un govern per la meitat de Catalunya", ha dit que el que convé és el "retrobament" i que això "no es pot fer amb un executiu que té un plantejament tan divisiu com la independència". Ha dit que el preacord "no és gens esperançador" i ha subratllat que els independentistes han tardat tres mesos a entendre's, tot i que porten cinc anys governant junts. El candidat socialista ha garantit que ell dibuixarà "una alternativa" i s'ha mostrat confiat que al final s'acabarà "imposant" el canvi.

Illa, que ha dit que si finalment hi ha un govern d'ERC i Junts "no serà el millor per a Catalunya", ha criticat que Pere Aragonès ha "avantposat les credencials independentistes" a d'altres. I ha insistit en un executiu del PSC i ECP amb el suport extern d'ERC. Quan la presidenta del Parlament, Laura Borràs, obri la ronda de consultes, Illa tornarà a manifestar-li que vol sotmetre's a un ple d'investidura.

Amb tot, ha dit que el seu grup parlamentari donarà suport a les iniciatives que poden anar bé per Catalunya i ha expressat que la setmana passada ja es va obrir a poder col·laborar per gestionar els fons europeus: "Estigui on estigui, el que pugui fer per ajudar, ho faré".