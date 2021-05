El líder del PP, Pablo Casado, ha fet públic un twit on assegura que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té "escletxes" importants al seu govern i amb els seus socis, que "després del pacte en Catalunya seguiran manant", i sosté que la legislatura espanyola "entra en via morta". "La seva agenda és estrafolària. Parla de 2050 i és incapaç de donar solucions a 6 milions de desocupats", escriu. Inclou un link a una entrevista a El Confidencial on sosté que les eleccions de Madrid han marcat el tret de sortida de l'ascens del seu partit al poder, i promet una "reordenació ideològica per incloure a liberals, democristians, conservadors i fins i tot socialdemòcrates" a la seva formació.