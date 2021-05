Fa menys d’una setmana, l’escenari que veien més factible a Catalunya els socialistes era el d’unes noves eleccions en les quals confiaven esgarrapar uns quants escons més, tot i que el tauler de joc, admetien, no canviaria substancialment. Però el rellotge que conduïa a la repetició dels comicis s’ha aturat amb l’acord d’ERC i Junts per a un Govern de coalició. Un pacte que, almenys per ara, ofereix per a l’Executiu de Pedro Sánchez l’avantatge que els republicans podran continuar amb la seva estratègia al Congrés, donant suport a socialistes i morats en iniciatives legislatives, sense que perdin autonomia respecte els post-convergents. El Govern va poder respirar ahir, tot i que també és conscient que ara haurà de reactivar la carpeta catalana. I en ella apareix, molt amunt, la resolució dels indults dels líders del Procés.

La decisió no arribarà, indiquen tant a La Moncloa com a alts càrrecs de l’executiu, abans de les primàries del PSOE andalús, la primera volta de les quals se celebrarà el 13 de juny. En primer lloc, per una qüestió de terminis, expliquen, encara que no s’oculta que no es vol que interfereixi la resolució dels expedients amb el procés intern. Perquè l’esperable concessió de la mesura de gràcia als dirigents condemnats podria ser una basa per a la secretària general del PSOE-A, Susana Díaz. «Segur que ho faria servir al seu favor», apunten des del cercle del candidat rival, l’alcalde de Sevilla, Juan Espadas. L’expresidenta de la Junta ha multiplicat les crítiques a l’executiu, i en el seu entorn recorden que a la militància poden no haver-li agradat «els pactes amb ERC i Bildu».

Però, més enllà de l’oportunitat política, es tracta, incideixen, d’una raó de temps. El Suprem encara ha d’emetre el seu informe, com a tribunal sentenciador. És l’últim que queda per completar els expedients abans de remetre’ls a Justícia, i s’espera que arribi en els propers dies. «No arribaríem encara que el TS emetés el seu informe demà mateix, perquè necessita una tramitació administrativa al ministeri», al·leguen les esmentades fonts. «Pels temps que es manegen, seria després de les primàries», confirma una ministra de pes. Un altre alt càrrec apunta que serà a partir de la votació del13-J (o, si hi ha segona volta, el 20).