El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha tornat a reobrir la causa per la mort d'Helena Jubany, la bibliotecària de Mataró assassinada a la cocapital vallesana fa dues dècades anys. El cas es va arxivar el 2005 i, tot i reobrir-se l'any passat, l'Audiència de Barcelona el va tornar a tancar a principis de març. Ara, però, s'haurien trobat noves proves que justifiquen que es continuï investigant. En un auto d'aquest dimarts, el jutjat de Sabadell demana analitzar el disc dur de l'ordinador de la víctima, on hi hauria converses amb una tercera persona els mesos anteriors al crim. Segons la fiscalia, el seu contingut podria "dirigir la investigació" cap al presumpte responsable de la mort d'Helena Jubany.