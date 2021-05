El principi d’acord entre ERC i Junts no va agradar a l’oposició, que veu amb preocupació la reedició d’un Govern independentista a Catalunya encapçalat per ERC i de nou amb Junts com a company de viatge. Per al líder parlamentari del PSC, Salvador Illa, republicans i postconvergents busquen la «pròrroga agònica d’un fracàs» perquè reeditar la seva aliança planteja «un horitzó gens esperançador per a Catalunya». «Van fracassar en l’anterior legislatura, com va reconèixer el mateix Quim Torra, i el que intenten ara és una pròrroga agònica d’un fracàs», va reiterar.

Per la seva banda, els comuns van criticar amb duresa ERC per aparcar un futur Govern d’esquerres. El portaveu d’En Comú Podem, Joan Mena, va afirmar que «l’únic que es pregunta tothom és quant durarà aquest Govern que neix fracassat». La formació, que fa només uns dies negociava amb ERC un executiu presidit per Aragonès i sense la participació de Junts, va demanar explicacions als republicans. «Esquerra ha d’explicar quins són els motius que els han portat a no complir la seva paraula», va insistir Mena.

Ciutadans, que diumenge va defensar una repetició electoral, va afirmar ahir que qualsevol acord entre independentistes és un «mal acord» per a Catalunya.