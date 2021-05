Dos joves de Parets del Vallès s’exposen a penes de fins a 9 anys i mig de presó per haver-se enfrontat als Mossos d’Esquadra durant les manifestacions postsentència del procés independentista. Se’ls acusa d’haver llançat objectes contra la policia i encarar-s’hi. El fiscal els acusa de desordres públics, atemptat agreujat i danys agreujats, i en demana nou anys i mig de presó. Al seu torn, la Generalitat demana penes de 3 i 6 mesos de presó per delictes de maltractament, danys, resistència greu i atemptat. Els acusats van denunciar els agents per haver-los agredit durant la detenció i, tot i que el jutge va arxivar aquesta part de la causa, ara l’Audiència de Barcelona ha ordenat mantenir la investigació contra ells.

Llançament d’objectes

Els dos joves de Parets, David i Álvaro, haurien estat llançant objectes contra un furgó dels Mossos d’Esquadra a Barcelona la tarda del 17 d’octubre del 2019, segons recull l’atestat policial. Si bé en aquell moment no van ser detinguts, hores més tard uns agents de paisà els van identificar per una armilla groga que duia un dels dos, moment en què van activar altres patrulles per arrestar-los.