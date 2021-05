El jutjat de Sabadell que ha conduït la investigació de l’assassinat, l’any 2001, de la bibliotecària Helena Jubany, que llavors tenia 27 anys, ha reobert la recerca perquè la Policia Nacional procedeixi a l’anàlisi «completa» del disc dur de l’ordinador de la jove a la recerca de noves proves per esclarir el crim.

Recentment, la família de la víctima ha aportat una conversa que la jove va mantenir en un xat amb una persona en la qual feia referència a un anònim que va rebre, així com a la situació d’aparent assetjament i obsessió per part d’un desconegut. En aquests missatges, la víctima va explicar que hi havia un individu que «es dedica a perseguir-me pels diferents canals per on estic parlant» i «comença a preguntar a la gent que em coneix coses sobre la meva vida».

Sobre la identitat de l’assetjador, Jubany només revela al seu interlocutor una dada: «Un dels clients de la biblioteca m’ha dit que és professor d’enginyeria, o alguna cosa així». Les converses són del mes de setembre de 2001, tres mesos abans que la jove fos llançada des del terrat d’un bloc de pisos on també vivien dos amics seus, i que ja van ser investigats.

Les investigacions es van tancar sense resoldre l’any 2005, encara que posteriorment es van reobrir. L’Audiència de Barcelona li va donar un altre cop carpetada el passat mes de març en considerar que les proves aportades per la família de la víctima per intentar inculpar el principal sospitós de l’assassinat de la jove, S. L., tenien «escassa fiabilitat» i altres sospites ja van ser investigades i són «insuficients» per assenyalar els culpables.

Jubany va morir la matinada del 2 de desembre de 2001, després d’haver passat dos dies desapareguda. El seu cos va ser tirat des d’un terrat, completament nu i ple de cremades. La mort de la jove de Mataró, a més, està envoltada de molts misteris. Tres mesos abans del crim, per exemple, la jove va rebre dos anònims acompanyats de begudes adulterades amb somnífers.

Els reportatges de TV3

L’emissió de dos reportatges l’any passat per part del programa Crims, de TV3, on un policia que va investigar l’assassinat acusava directament del crim un dels investigats en el seu moment, S. L., qui més tard va ser exculpat, va suposar que el crim tornés a l’actualitat. El documental va servir per remoure el cas, fins al punt que el jutjat d’instrucció 2 de Sabadell va decretar la reobertura de la causa, que la defensa de S. L. va recórrer. L’Audiència ho va arxivar i ara s’ha reobert per practicar el buidatge i anàlisi del disc dur de l’ordinador de la víctima.