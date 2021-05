El Procicat ha validat que hi hagi fins a sis comensals a les taules de bars i restaurants a partir de dilluns. Fins ara només n'hi podien seure quatre. Aquesta és una de les mesures que entraran en vigor la setmana que ve. Les altres ja eren conegudes, com ara allargar els horaris de la restauració, que podrà obrir a les 6 i tancar a mitjanit; ampliar els aforaments a la cultura (70%), el comerç i la universitat (50%), i les reunions socials de fins a 10 persones.

Aquest últim extrem està a l'espera de la ratificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Pel que fa al topall màxim de persones, els sectors cultural i esportiu podran omplir fins a 1.000 persones a l'interior i 3.000 a l'exterior o amb ventilació mecànica.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha constatat que els indicadors de la pandèmia continuen a la baixa tot i un "petit alentiment" que, ha dit, té "certa lògica" per la flexibilització de les mesures de les darreres setmanes. Vergés ha assegurat que aquesta situació permet seguir relaxant mesures si bé ha demanat prudència i no "baixar la guàrdia" perquè la pandèmia continua.

Pel que fa a la vacunació, Vergés n'ha destacat el "bon ritme" però ha lamentat els "embolics" de l'estat espanyol amb la segona dosi dels menors de 60 anys que van rebre la primera d'AstraZeneca. La consellera ha indicat que prop del 70% de majors de 50 anys han rebut almenys la primera dosi d'una vacuna de la covid-19 i que aquest percentatge s'eleva a 85,5% entre els majors de 60 anys.

Comiats i balanç

La roda de premsa del Govern per fer seguiment de la situació epidemiològica i de la mobilitat, habitual els dijous des de fa mesos, ha estat marcada pels missatges de comiat de Vergés i del conseller Miquel Sàmper, ja que amb la imminent formació del nou Govern preveien que aquesta fos la darrera com a màxims responsables de Salut i Interior, respectivament.

Vergés, titular de Salut durant més d'un any de pandèmia, ha agraït l'esforç dels professionals sanitaris, que ara s'evidencia en el funcionament "com un rellotge" de la vacunació, ha recalcat, així com de la ciutadania, per donar "resposta de tota una societat" al coronavirus.

També ha tingut un record per a les persones que han mort a causa de la covid-19, a les seves famílies i als professionals que els van cuidar. Vergés ha assenyalat que encara hi ha "camí per recórrer" en aquesta pandèmia per confia que serà amb "més ànim" del fet fins ara.

Preguntada pel que hauria fet diferent, la consellera ha assenyalat que amb el coneixement actual haurien actuat d'una altra manera amb el tancament total de la presencialitat a les escoles el curs passat.

Vergés ha recordat com es va precipitar la pandèmia el març de l'any passat. En aquest sentit, ha recordat que Catalunya va passar de tenir 46 casos de covid notificats el 6 de març a 1.000 pacients a les UCI al cap de 20 dies. Per això, ha admès, hauria volgut poder córrer "encara més" aquells dies, sobretot per protegir els professionals sanitaris i les residències.

Per la seva banda, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, s'ha sumat als agraïments i ha assenyalat que han construït una "certa marca catalana" de gestió de la pandèmia, basada en un "equilibri" entre els tancaments i les obertures, sobretot de les escoles.