El Ministeri de l’Interior ha traslladat el tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, que fins ara era cap de la policia judicial a Catalunya, al número dos de la comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona. El Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil d’aquest dimarts indicava que el mateix Baena va sol·licitar la plaça, que estava vacant. Baena va ser el responsable de les investigacions de la causa de l’1-O que va portar els líders independentistes al banc dels acusats i també la dels CDRs. A la comandància de la Guàrdia Civil de la zona de Barcelona, que té la seu a Sant Andreu de la Barca, Baena estarà per sota del coronel Pedro Pizarro.

D’altra banda,, l’Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir la causa pel suposat espionatge d’un mosso d’esquadra de l’àrea d’Informació a membres de l’esquerra independentista, després que la magistrada d’instrucció l’arxivés contra el criteri de la Fiscalia i de l’acusació particular. L’agent va ser expedientat i apartat de les seves funcions. El tribunal, segons la interlocutòria avançada pel setmanari La Directa, diu que el jutjat ha d’interrogar com a testimoni a la querellant, portaveu del col·lectiu La Forja, a qui el mosso hauria suplantat la seva identitat digital per obtenir informació sobre aquesta entitat juvenil independentista.

El mes de febrer passat el jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona va acordar el sobreseïment provisional de la causa amb l’argument que no hi havia suficients «indicis racionals de criminalitat», però l’Audiència conclou que podria haver-se produït un delicte de revelació de secrets. La resolució exposa que els fets semblen apuntar a un intent per part del suplantador «de descobrir no ja tant la ideologia política de la querellant, que sembla ser de sobres coneguda per qui s’interessa per la informació reclamada, sinó dels plans o projectes que s’estan gestant per part dels militants de les organitzacions afins al seu ideari polític o social».

La querella es va presentar pels presumptes delictes d’usurpació d’estat civil, descobriment i revelació de secrets i falsedat en document públic.