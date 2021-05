En directe

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicat que no anirà al Palau de la Zarzuela per comunicar a Felip VI la investidura de Pere Aragonès. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', ha argumentat que hi ha altres mitjans per fer-ho i que es tracta d'un "tràmit" que considera que s'hauria d'abolir. I és que segons les lleis, és el Rei qui nomena el president de la Generalitat després de ser escollit pel Parlament. D'altra banda, Borràs no ha revelat el sentit del seu vot en la consulta interna de Junts sobre l'acord de govern amb ERC ja que "el vot es secret". Tot i així, ha dit que "un acord és sempre una bona notícia" i que "bé està el que bé acaba".