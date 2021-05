La decisió d’Elsa Artadi de donar un primer cop de porta a Pere Aragonès abans fins i tot que prengui possessió com a president de la Generalitat ha tingut un efecte col·lateral no menor. Ha mostrat la falta de suport evident de bona part de Junts a l’autoritat del nou cap del Govern, però també estén dubtes sobre la decisió a Junts sobre les persones que ocuparan els set càrrecs previstos per a aquest partit a l’Executiu de coalició amb els republicans. En aquest escenari, l’actual conseller de Territori, Damià Calvet, va fer un pas endavant.

El dirigent ex-convergent, sense postular-se formalment per al càrrec, es va reivindicar com una persona amb ampli coneixement del territori i de la gestió al Govern, amb capacitat d’arribar a acords i amb una visió del partit allunyada dels extrems, organitzada i ocupant un espai central i ampli. Calvet, a més, es va pronunciar a favor de l’acord de coalició amb ERC des del primer minut, allunyant-se dels que optaven decididament per passar a l’oposició.

Altres dirigents, en canvi, creuen que de cap manera serà ell qui ocupi el primer càrrec en importància per a Junts en el nou Govern, perquè possiblement és vist com massa moderat o «convergent» per al càrrec, fet pel qual va perdre clarament la partida davant Laura Borràs com a presidenciable a les eleccions primàries. El nom alternatiu podria ser l’actual conseller d’Empresa, Ramon Tremosa. Això representaria també un missatge a Aragonès, en clau ideològica -després d’haver tancat un pacte social amb la CUP-, ja que el perfil de Tremosa està allunyat de tendències progressistes.

Dues persones diferents

Artadi ha evitat donar la seva opinió, però sí que ha deixat oberta la possibilitat que la vicepresidència i l’àrea d’Economia les dirigeixin dues persones diferents, de Junts. A més, diverses dirigents aspiren als com a mínim tres càrrecs que els corresponen, donada la promesa de paritat de JxCat i ERC. Entre elles, Meritxell Budó, actual consellera de Presidència i Gemma Geis, cap de llista per Girona, o alguna alcaldessa de pes del partit. En l’equació s’han de tenir en compte càrrecs com l’actual titular d’Interior, Miquel Sàmper, i altres menors com Albert Batet, líder parlamentari de Junts. I en tot cas tenir en compte que un nom ja es dóna per fet, concretament el de Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, per dirigir la Conselleria de Salut.