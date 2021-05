L’ANC s’aferra a la unilateralitat en solitari. L’entitat que presideix Elisenda Paluzie considera que no hi ha una altra via per a la independència que la ruptura, però aquesta no convenç el tauler institucional. ERC i Junts no la contemplen en el seu acord per governar els propers quatre anys, mentre que la CUP deixa la porta oberta a triar la forma que generi més consens.

En el full de ruta que votaran els socis a l’assemblea general ordinària que s’allargarà fins al 26 de maig de forma telemàtica, l’ANC es fixa com a objectiu impulsar una «revolta permanent» que forci una declaració unilateral d’independència. «La confrontació i la desobediència simultània i persistent en tots els fronts és el que canviarà la correlació de forces contra l’ocupant que ens permetrà alliberar-nos», argumenten en el document.