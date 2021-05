Poc després de la investidura de Pere Aragonès, d'ERC, com a president, l'expresident Carles Puigdemont ha fet pública una carta als militants de Junts en la qual assumeix que el moviment independentista ha fet passos enrere, està debilitat per la desunió i reclama per això respecte, confiança i lleialtat entre independentistes al mateix temps que es reafirma contrari a la idea que l'Estat negociarà amb la Generalitat i defensa la vigència de l'referèndum de l'1-O.

A la carta, de to personal, Puigdemont argumenta que ha mantingut silenci durant setmanes perquè les seves paraules no malinterpretaran en un sentit contrari a la negociació entre ERC i Junts. Sense llançar grans elogis -de fet, cap- al nou president, Puigdemont llança diversos laments. El primer, l'intent d'"enviar l'octubre del 2017 a un racó", en relació al referèndum de l'1-O i la proclamació posterior de la independència. L'expresident defensa la lleialtat del seu partit cap a les institucions d'autogovern, tot i que afirma no haver-se sentit "correspost". No concreta per part de qui.

Puigdemont lamenta, fins i tot més que la situació de "repressió", la "desunió" independentista, que ha ignorat que el moviment vagi "cap enrere" en els últims anys. Per això reclama respecte, confiança i lleialtat. És més, assumeix que la cadena de lleialtats durant els últims anys "s'anava debilitant fins a trencar-se" i parla sense embuts d'una "batalla sense fre que avergonyeix internament".

Avís a ERC

Puigdemont adverteix a ERC, sense citar-los, que "cap acord ni cap estratègia es poden basar en l'hegemonia d'un determinat partit", i cita explícitament a Junts. Si bé subratlla que el seu partit és peça fonamental.

L'expresident mostra de nou la seva discrepància respecte als republicans en diverses qüestions estratègiques: reitera que hauria d'haver unitat electoral entre l'independentisme, per evitar una "suma de debilitats" i no permetre que el moviment s'hagi "debilitat per la divisió interna". Per això insisteix a buscar l'"equilibri" entre els diferents partits independentistes.

També es desmarca de l'optimisme respecte a la via negociadora amb l'Estat perquè aquest, addueix, "no té cap voluntat d'abordar amb honestedat i ganes un procés de negociació com el que s'esperaria en una democràcia". Per això afirma que seguirà defensant la via empresa el 2017, el referèndum i la proclamació de la República.