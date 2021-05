L’ex-director general de la Fundació La Caixa Jaume Giró serà el conseller d’Economia del nou Govern de Pere Aragonès. Segons va avançar el diari Ara i van confirmar a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fonts coneixedores del fitxatge, JxCat li ha ofert el càrrec, que en aquest cas estaria desvinculat de la vicepresidència de l’Executiu després de la renúncia d’Elsa Artadi a ocupar les dues responsabilitats. El fitxatge de Giró complica les negociacions internes a Junts per definir els noms dels consellers en el nou Govern entre diferents famílies i sensibilitats.

Es dóna per fet que al costat de Giró seran consellers Josep Rius -home de confiança de l’ex-president de la Generalitat Carles Puigdemont- i Josep Maria Argimón, a la cartera de Salut. Per això només queden quatre llocs, dels quals almenys tres haurien d’ocupar-los dones tenint en compte la promesa de paritat. Noms com el del conseller de Territori, Damià Calvet, o els de Meritxell Budó o Miquel Sàmper, tots ells vinculats a CDC o al PDeCAT en el passat, veuen ara difícil repetir. També Ramon Tremosa, actual titular d’Empresa, està esperant la seva opció. I queda per definir qui ocupa a més la vicepresidència.

De CaixaBank a Laporta

Giró, exdirectiu de CaixaBank, va ser un dels homes forts de la candidatura de Joan Laporta a la presidència del Barça, però finalment va rebutjar integrar-se a la junta directiva. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra i diplomat en Administració i Direcció d’Empreses per Esade, actualment és vicepresident de l’Associació de Directius de Comunicació.

Procedent del sector de la comunicació corporativa i la gestió empresarial, fins al desembre de l’any 2019 va ser director general de la Fundació La Caixa i membre del comitè estratègic d’inversions de Criteria. Prèviament, havia treballat com a director general de Comunicació i Gabinet de Presidència a Repsol i a Gas Natural.