La jutge que havia de jutjar una presumpta trama de factures falses en la qual estan implicats el productor audiovisual Oriol Carbó, l’empresari Juan Manuel Parra i l’ex-dirigent de CDC David Madí, entre d’altres, ha acordat inhibir-se a favor de l’Audiència Nacional perquè s’inclogui en una de les peces derivada del cas 3% sobre el suposat pagament de comissions a Convergència, segons una interlocutòria a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

En concret, s’acumularà al procés anomenat Triacom, la productora que, amb la col·laboració d’altres societats, està a l’epicentre de l’emissió de factures per serveis no realitzats.

La magistrada ha acceptat així la petició de la fiscalia. En el seu acte sosté que els fets enjudiciats en la causa de la trama de les factures «no només són connexos, sinó que són els mateixos» que els instruïts a l’Audiència Nacional. I detalla que en el procés que ella tramita es pretén aclarir l’emissió de factures simulades per part d’unes societats de Parra (condemnat pel cas Palau) a la companyia Triacom per «serveis no prestats». Algunes d’aquestes factures es troben en la causa de l’Audiència Nacional.

La togada estableix que les causes de Barcelona i la de Madrid tenen per objecte una suposada trama de facturació atribuïda a Triacom. Per aquesta raó, segons el seu parer, «no poden enjudiciar els fets per separat», ja que aquestes factures de 2011 poden haver servit per defraudar Hisenda i «alhora, per finançar il·legalment un partit polític». Arran d’aquesta decisió, que pot ser recorreguda, Madí, que no està imputat en el cas 3%, pot acabar sent jutjat a l’Audiència Nacional.

En el judici que s’havia de celebrar ahir a Barcelona i que va ser suspès, la fiscalia reclama per a Madí dos anys de presó. A la banqueta estava previst que s’assegués l’empresari Parra, proveïdor habitual de CDC, qui al juliol de 2019 va remetre un escrit al jutjat penal de Barcelona en què confessava haver cobrat treballs realitzats a CDC a través de Triacom, productora del programa El gran dictat. Per acreditar la seva versió, va lliurar un CD que conté una conversa que va mantenir el 2011 a la llavors seu de CDC al carrer de Còrsega de Barcelona amb Germà Gordó, llavors secretari del Govern i imputat pel cas 3%.

Al gener de 2020, el jutge de l’Audiència Nacional del cas 3% va descartar investigar, a petició del fiscal, Madí perquè no existien «elements objectius» que permetessin considerar que les quantitats que a aquest li arribaven des de la productora Triacom «per via de les seves entitats interposades es destinessin al finançament de CDC, ni que constituïssin una forma indirecta d’abonar deutes» de l’esmentat partit o per aconseguir un sobresou.