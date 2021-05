Poc després de la investidura de Pere Aragonès com a president, l’expresident Carles Puigdemont va fer pública una carta als militants de Junts en la qual assumeix que el moviment independentista ha fet passos enrere i està debilitat per la desunió, reclamant per això respecte, confiança i lleialtat entre independentistes, al mateix temps que es va reafirmar contrari a la idea que l’Estat negociarà amb la Generalitat i va defensar la vigència del referèndum de l’1-O.

Puigdemont argumenta que ha mantingut silenci durant setmanes perquè les seves paraules no es malinterpretessin en un sentit contrari a la negociació entre ERC i Junts. Sense llançar grans elogis -de fet, cap- al nou president, Puigdemont fa diversos laments. Un d’ells, l’intent d’«enviar l’octubre del 2017 a un racó», en relació amb el referèndum de l’1-O i la proclamació posterior de la independència. L’ex-president defensa la lleialtat del seu partit cap a les institucions d’autogovern, tot i que afirma no haver-se sentit «correspost».