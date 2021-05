L’ANC va pressionar ahir, l’endemà de la investidura al nou Govern que surti d’Esquerra i Junts, perquè es faci efectiva la independència. La seva presidenta, Elisenda Paluzié, es va felicitar de l’acord dels dos partits, però demana que el nou executiu «estigui disposat a fer la independència» i va assegurar que seran allà per «pressionar» perquè així sigui. Per la seva banda, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, va advertir que tornaran a «omplir les places, fins que aquest país sigui lliure».

Primer acte unitari de les entitats independentistes després de l’elecció com a president de la Generalitat de Pere Aragonès. Ahir al migdia, la Rambla de Figueres s’ha omplert d’estelades i gent favorable a la independència per reclamar que el Govern la «faci efectiva». Ho van fer en una convocatòria per donar suport a les persones encausades pels talls a l’autopista AP-7 durant les diverses protestes posteriors a la sentènica del procés.

Davant dels aplaudiments dels milers d’assistents, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzié, va assegurar que «cal fer pressió, pressió i més pressió». Paluzié també va cridar a la incrementar la mobilització ciutadana i «ser allà on calgui».

En el mateix sentit es va expressar el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha recordat les paraules que Jordi Cuixart li va deixar anar al jutge Marchena. «Avui es nota el caliu d’aquell moment en què li va dir a la cara que ho tornarem a fer», ha etzibat Mauri, que reconeixia que «és imprescindible que hi hagi Govern, però sobretot és més imprescindible que hi hagi la gent».