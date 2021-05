El regidor de Barcelona pel Canvi a l'Ajuntament de la capital catalana i antiga esperança blanca de Ciutadans, l'ex-primer ministre francès Manuel Valls, deixarà en breu Catalunya i tornarà definitivament al país gal. En una entrevista a El Mundo, Valls assegura que pren la decisió després de "tres anys en què li va canviar la vida personal i política". "Ara sé que sóc majorment francès: en els meus valors, en la meva manera de pensar i de fer política", assegura. Valls, a més, anuncia que el seu retorn definitiu a França és immediat. "La meva etapa de regidor s'ha acabat. En breu faré pública la meva renúncia", afirma.

De fet, Valls no es mostra massa convençut que el seu aterratge a Barcelona hagi estat el més adequat per a ell ni per a la política. Preguntat per si no hauria estat millor marxar a França després que Ada Colau fos investida alcaldessa, el regidor assegura que la seva dona "també ho pensa". "No s'encerta sempre", afegeix. Valls, a més, explica els veritables motius que el van portar a tornar a Barcelona després que, tal i com detalla, comencessin a trucar-lo per opinar sobre el procés d'independència a Catalunya i se li despertés un cert patriotisme. "Vaig venir per a fugir de França. Amb l'enfonsament del Partit Socialista és tota la meva vida política la que s'enfonsa. 40 anys. També m'estava separant de la meva dona d'aleshores. Per a la resta del socialisme em converteixo en un traïdor, perquè voto a Macron. I molts dels amics de Macron em menyspreen. I em sento una diana de l'antisemitisme i de l'islamisme radical", explica per justificar la seva aventura a Catalunya.